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Când merge președintele României la Casa Albă. Nicușor Dan: Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite

Nicușor Dan, președintele României, spune că succesul, atunci când vine vorba de politica externă, „în viteza unei vizite într-un loc sau altul din lumea asta”. Șeful statului a fost întrebat marți, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, despre când ar putea avea loc o întrevedere cu Donald Trump, președintele SUA, dar și despre rezultatele contractului de lobby semnat de Administrația Prezidențială.
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Coralia Frigea
10 nov. 2026, 20:46, Politic
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Nicușor Dan a dat explicații despre rezultatele eforturilor Administrației Prezidențiale de a obține o întâlnire la nivel înalt cu reprezentanții Administrației Trump.

„Eu cred că succesul sau insuccesul în materie de politică externă al unei administrații nu se măsoară în viteza unei vizite într-un loc sau altul din lumea asta. Cred că succesul, și în special în condițiile de securitate pe care le trăim azi, succesul este de a realiza acele obiective de securitate și politică externă pe care administrația și le-a propus”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni.

Rezultatele contractului de lobby semnat de Administrația Prezidențială

Jurnaliștii l-au întrebat pe șeful statului și despre contractul de lobby semnat de instituția pe care o conduce cu o firmă americană, care ar fi urmat să reprezinte interesele României la Washington, dar și să îi obțină lui Nicușor Dan o întâlnire oficială cu președintele american Donald Trump.

În răspunsul său, președintele a spus că nu toate detaliile pot fi făcute publice.

Dan, despre întâlnirea cu numărul doi în Pentagon

Nicușor Dan a declarat, în contextul discuțiilor față în față pe care le-a avut săptămâna trecută cu Elbrigde Colby, la Palatul Cotroceni, numărul doi în Pentagon, că instituțiile statului și-au îndeplinit atribuțiile pentru ca SUA să nu își retragă trupele militare din România.

„Eu cred că am făcut noi România, însemnând Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, firmele de lobby, tot ce putea să fie făcut pentru ca soluția să fie cât mai bună pentru România. Ne-am inspirat de la ce fac alții de aici și oferta de a contribui financiar, de a împărți costurile prezenței trupelor americane în România.

Există și părții nepublice, locații, echipamente, toate chestiunile astea. Mai departe, este o decizie administrației americane. Nu vreau să fac pronosticuri”, a mai explicat șeful statului.

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