Nicușor Dan anunță informații noi despre Călin Georgescu și influența Rusiei în alegeri: Vor fi în raport

Întrebat, marți, în conferință de presă, dacă raportul va include informații noi despre parcursul lui Călin Georgescu, alegeri și și influența rusă, Nicușor Dan a confirmat că există mai multe elemente interesante care nu sunt cunoscute publicului.

„Existau mai multe informații interesante despre parcursul domniei sale (a lui Călin Georgescu – n.r.) și care nu sunt în momentul ăsta în spațiul public. Și ele toate vor fi în raport”, a declarat președintele.

Solicitat să ofere câteva indicii despre aceste informații, șeful statului a preferat să nu dezvăluie detalii și a cerut să fie așteptată prezentarea raportului.

Nicușor Dan a evitat și să confirme dacă documentul va fi făcut public până la finalul anului. Președintele a explicat că nu mai dorește să avanseze termene, după ce estimările anterioare nu s-au concretizat.

„Nu vreau să mai dau calendare, pentru că am dat deja și iată că nu mi-a dat timpul dreptate și acum mă feresc”, a afirmat acesta.

Unde a început criza

Călin Georgescu a ajuns în centrul crizei electorale din România după ce a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, cu 22,94% din voturi, calificându-se în turul al doilea. Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis anularea întregului proces electoral, în urma informațiilor declasificate de la instituțiile de securitate, care indicau nereguli majore în campania electorală, manipularea coordonată a promovării pe rețelele sociale, finanțarea netransparentă și implicarea unui actor statal extern.

Documentele au semnalat o campanie online care l-a favorizat pe Georgescu și suspiciuni privind influența Rusiei asupra procesului electoral.

CCR a apreciat că aceste nereguli au afectat corectitudinea și transparența alegerilor, precum și egalitatea de șanse între candidați, motiv pentru care a dispus reluarea scrutinului de la zero.

Ce spune Nicușor Dan despre bugetul de stat

În aceeași discuție, președintele a fost întrebat dacă are garanția că bugetul de stat va fi aprobat până la sfârșitul anului.

Nicușor Dan a răspuns că nu poate oferi o astfel de garanție, deoarece adoptarea bugetului nu depinde de el. Totuși, a spus că premierul, ministrul Finanțelor și liderii partidelor care susțin guvernul își doresc aprobarea documentului în acest termen.

„Cred că sunt șanse bune să-l avem”, a declarat șeful statului.