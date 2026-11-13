Pană globală la Microsoft. Primele semne de revenire după blocarea Outlook, Teams și Copilot. România, printre țările afectate

Update: Primele semne de revenire de la Microsoft

Microsoft a anunțat vineri că serviciile sale încep să dea semne de stabilizare, după pana informatică globală care a afectat companii, instituții guvernamentale și utilizatori din zeci de țări, inclusiv România. Compania a precizat că infrastructura își recuperează treptat capacitatea de funcționare, însă problemele nu au fost complet remediate.

„Observăm primele semne de stabilizare și îmbunătățiri ale capacității, în timp ce operațiunile de recuperare continuă”, a transmis Microsoft, potrivit AP. Defecțiunea a perturbat inclusiv activitatea unor bănci din Hong Kong, iar autoritățile japoneze au fost nevoite să recurgă la mijloace alternative de comunicare.

Știrea inițială:

Problemele au început joi, 12 noiembrie, și au continuat vineri dimineață, afectând serviciile Microsoft 365 conectate la platforma de e-mail Exchange Online, anunță Associated Press. Potrivit Downdetector, peste 130.000 de utilizatori au raportat probleme cu Outlook la vârful incidentului. Sesizările au venit din 74 de țări și teritorii.

Probleme și în România. Sute de sesizări pentru Outlook și Microsoft 365

Utilizatorii români au început să semnaleze dificultăți încă de joi seară, iar vineri dimineață a fost înregistrat un nou val de raportări. Potrivit datelor Downdetector România, consultate de Economedia, vineri dimineață existau 342 de sesizări privind Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams.

Microsoft’s outage reports on November 12 reached 74 countries and territories in about an hour on Downdetector. Microsoft says its Exchange Online incident began at 16:17 UTC. Reports to Downdetector about Outlook began climbing at about 17:25 UTC, 12:25 in New York. By 18:25, reports about five Microsoft services combined reached 19,650 a minute, against <15 a minute on an average Thursday. Outlook reports alone peaked at more than 2,000 times their normal level. Reports did not stay in the Americas. They jumped tenfold in the UK at 17:43, in India at 23:21 local time and in New Zealand at 06:55 local time. Between 17:00 and 18:55 UTC, nearly 3 in 10 reports came from outside the US. We count a country here once its reports reach ten times normal and at least 20 in five minutes. Reports about Microsoft 365, Copilot, Teams and OneDrive each rose more than a hundredfold, and Azure about a hundredfold. Xbox, GitHub and LinkedIn, also Microsoft’s, rose far less. Microsoft said a portion of its infrastructure was experiencing elevated load across multiple regions. At 19:38 UTC, reports were still running at more than 11,000 a minute. — Downdetector (@downdetector) November 12, 2026

Problemele raportate au inclus imposibilitatea accesării căsuțelor de e-mail, întârzieri la trimiterea și primirea mesajelor și dificultăți de conectare. Aceste cifre reprezintă sesizările înregistrate pe platforma de monitorizare, nu numărul total al utilizatorilor afectați. Deocamdată, nu există informații confirmate despre întreruperi majore ale activității unor instituții publice din România din cauza acestei pene.

Guverne și companii afectate de defecțiune

În Singapore, agenția guvernamentală pentru tehnologie a anunțat că serviciile de e-mail ale administrației au devenit indisponibile. Curtea Supremă din Filipine a raportat probleme în activitatea sa, inclusiv la transmiterea răspunsurilor prin e-mail. Autoritățile japoneze au confirmat perturbări ale infrastructurii informatice guvernamentale.

În Australia, ministrul de Interne Tony Burke a declarat că Microsoft a comparat incidentul cu pana CrowdStrike din 2024, care a blocat atunci activitatea unor aeroporturi, bănci și spitale.

Companiile aeriene Air India și IndiGo au întâmpinat dificultăți cu serviciile de asistență prin e-mail, dar au precizat că operațiunile de zbor nu au fost afectate. Probleme de conectare la instrumentele Microsoft 365 au raportat și companiile de inteligență artificială OpenAI și Anthropic.

Microsoft: Nu avem indicii privind un atac cibernetic

Compania americană a explicat că mai multe servere au devenit indisponibile în mod neașteptat, suprasolicitând infrastructura rămasă funcțională. Inginerii au încercat repornirea serverelor și redistribuirea traficului, însă unele dintre măsuri nu au produs efectele dorite.

„Am monitorizat modificările aplicate pentru îmbunătățirea funcționării serviciilor și am confirmat că acestea nu au efectul așteptat”, a transmis Microsoft.

Compania a precizat că nu există indicii potrivit cărora incidentul ar fi fost provocat de un atac informatic. Microsoft continuă intervențiile pentru restabilirea serviciilor, fără să fi comunicat un termen pentru remedierea completă a problemelor.