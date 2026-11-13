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Pană globală la Microsoft. Primele semne de revenire după blocarea Outlook, Teams și Copilot. România, printre țările afectate

O pană informatică de amploare a afectat serviciile Microsoft în întreaga lume, provocând probleme pentru companii, instituții publice și utilizatori individuali. Outlook, Teams și Copilot au înregistrat întreruperi timp de mai multe ore, iar defecțiunile au fost semnalate și în România.
Pană globală la Microsoft. Primele semne de revenire după blocarea Outlook, Teams și Copilot. România, printre țările afectate
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Victor Dan Stephanovici
13 nov. 2026, 13:03, Social
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Update: Primele semne de revenire de la Microsoft

Microsoft a anunțat vineri că serviciile sale încep să dea semne de stabilizare, după pana informatică globală care a afectat companii, instituții guvernamentale și utilizatori din zeci de țări, inclusiv România. Compania a precizat că infrastructura își recuperează treptat capacitatea de funcționare, însă problemele nu au fost complet remediate.

Observăm primele semne de stabilizare și îmbunătățiri ale capacității, în timp ce operațiunile de recuperare continuă”, a transmis Microsoft, potrivit AP. Defecțiunea a perturbat inclusiv activitatea unor bănci din Hong Kong, iar autoritățile japoneze au fost nevoite să recurgă la mijloace alternative de comunicare.

Știrea inițială:

Problemele au început joi, 12 noiembrie, și au continuat vineri dimineață, afectând serviciile Microsoft 365 conectate la platforma de e-mail Exchange Online, anunță Associated Press. Potrivit Downdetector, peste 130.000 de utilizatori au raportat probleme cu Outlook la vârful incidentului. Sesizările au venit din 74 de țări și teritorii.

Probleme și în România. Sute de sesizări pentru Outlook și Microsoft 365

Utilizatorii români au început să semnaleze dificultăți încă de joi seară, iar vineri dimineață a fost înregistrat un nou val de raportări. Potrivit datelor Downdetector România, consultate de Economedia, vineri dimineață existau 342 de sesizări privind Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams.

Problemele raportate au inclus imposibilitatea accesării căsuțelor de e-mail, întârzieri la trimiterea și primirea mesajelor și dificultăți de conectare. Aceste cifre reprezintă sesizările înregistrate pe platforma de monitorizare, nu numărul total al utilizatorilor afectați. Deocamdată, nu există informații confirmate despre întreruperi majore ale activității unor instituții publice din România din cauza acestei pene.

Guverne și companii afectate de defecțiune

În Singapore, agenția guvernamentală pentru tehnologie a anunțat că serviciile de e-mail ale administrației au devenit indisponibile. Curtea Supremă din Filipine a raportat probleme în activitatea sa, inclusiv la transmiterea răspunsurilor prin e-mail. Autoritățile japoneze au confirmat perturbări ale infrastructurii informatice guvernamentale.

În Australia, ministrul de Interne Tony Burke a declarat că Microsoft a comparat incidentul cu pana CrowdStrike din 2024, care a blocat atunci activitatea unor aeroporturi, bănci și spitale.

Companiile aeriene Air India și IndiGo au întâmpinat dificultăți cu serviciile de asistență prin e-mail, dar au precizat că operațiunile de zbor nu au fost afectate. Probleme de conectare la instrumentele Microsoft 365 au raportat și companiile de inteligență artificială OpenAI și Anthropic.

Microsoft: Nu avem indicii privind un atac cibernetic

Compania americană a explicat că mai multe servere au devenit indisponibile în mod neașteptat, suprasolicitând infrastructura rămasă funcțională. Inginerii au încercat repornirea serverelor și redistribuirea traficului, însă unele dintre măsuri nu au produs efectele dorite.

Am monitorizat modificările aplicate pentru îmbunătățirea funcționării serviciilor și am confirmat că acestea nu au efectul așteptat”, a transmis Microsoft.

Compania a precizat că nu există indicii potrivit cărora incidentul ar fi fost provocat de un atac informatic. Microsoft continuă intervențiile pentru restabilirea serviciilor, fără să fi comunicat un termen pentru remedierea completă a problemelor.

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