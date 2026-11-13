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Un spațiu de doar 20 de metri pătrați, fără ferestre, este oferit spre închiriere cu 1.000 de euro pe lună

Un spațiu de doar 20 de metri pătrați este oferit spre închiriere cu 1.000 de euro pe lună. Este un fost spațiu comercial din centrul Florenței care nu are nici măcar ferestre. Poate fi locuit, a transmis proprietarul.
Un spațiu de doar 20 de metri pătrați, fără ferestre, este oferit spre închiriere cu 1.000 de euro pe lună
sursa foto: pexels, imagine cu scop ilustrativ
Petru Mazilu
13 nov. 2026, 13:08, Social
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Mesajul publicat în mediul online a devenit viral. Numeroase persoane au ironizat sau criticat demersul proprietarului.

În replică, el spune că spațiul poate fi folosit ca locuință, așa cum a făcut-o sora lui. De asemenea, proprietarul oferă alternativa cumpărării spațiului pentru suma de 140.000 de euro.

Cei care vor să-l închirieze trebuie să plătească 1.000 de euro lunar.

Fostul spațiu comercial de doar 20 de metri pătrați nu are ferestre.

În interior încap o mică bucătărie, un pat de o persoană, un dulap, o masă și o baie de dimensiuni reduse. Continuarea pe Mediafax Italia.

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