Un spațiu de doar 20 de metri pătrați, fără ferestre, este oferit spre închiriere cu 1.000 de euro pe lună

Mesajul publicat în mediul online a devenit viral. Numeroase persoane au ironizat sau criticat demersul proprietarului.

În replică, el spune că spațiul poate fi folosit ca locuință, așa cum a făcut-o sora lui. De asemenea, proprietarul oferă alternativa cumpărării spațiului pentru suma de 140.000 de euro.

Cei care vor să-l închirieze trebuie să plătească 1.000 de euro lunar.

Fostul spațiu comercial de doar 20 de metri pătrați nu are ferestre.

În interior încap o mică bucătărie, un pat de o persoană, un dulap, o masă și o baie de dimensiuni reduse. Continuarea pe Mediafax Italia.