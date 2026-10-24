Cum poate o casă de numai 20 de metri pătrați să ofere confort tot anul, fără racordare la utilități. Soluțiile ingenioase ascunse în interior

Construcția, numită Cabin Devín, se află în Slovacia, în apropiere de Bratislava, deasupra podgoriilor Zlatý Roh și a castelului medieval Devín, scrie Blic. Proiectată de studiourile Ark-Shelter și Archekta și finalizată în 2024, cabana a fost concepută pentru escapade în natură, indiferent de anotimp.

Deși are o suprafață construită de 20 de metri pătrați, spațiul util interior măsoară doar 14,7 metri pătrați. Arhitecții au compensat dimensiunile reduse prin mobilier integrat și elemente care schimbă modul de utilizare a casei.

Doi pereți se transformă în terase și schimbă complet aspectul cabanei

Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici este ascunsă în fațadele laterale. Două panouri mari pot fi coborâte pentru a forma terase exterioare, dezvăluind în spatele lor pereți glisanți din sticlă. Când terasele sunt deschise, livingul se prelungește spre exterior, iar cabana capătă aspectul unui pavilion cu vedere panoramică.

De pe deal se pot vedea podgoriile din apropierea Bratislavei și, în depărtare, Alpii austrieci. Suprafețele vitrate permit pătrunderea luminii naturale, iar sistemele de umbrire protejează interiorul împotriva supraîncălzirii. Casa este construită pe o structură ușor ridicată deasupra solului, ceea ce permite și circulația aerului pe sub podea.

Dormitorul este ascuns deasupra bucătăriei. O scară apare doar când este nevoie

În interior, spațiul principal combină livingul, zona de luat masa și o bucătărie compactă. Lemnul deschis la culoare, tavanul înalt și ferestrele mari creează impresia unui interior mai generos decât sugerează dimensiunile reale.

Lângă bucătărie se află o sobă pe lemne, iar în spatele acesteia este amenajată baia, dotată cu duș, toaletă și o chiuvetă din beton amplasată lângă fereastră. Dormitorul nu ocupă însă o cameră separată la nivelul principal. Patul este amplasat într-o galerie aflată deasupra bucătăriei, aproape ascunsă privirii în timpul zilei.

Accesul se face printr-o scară din lemn integrată în mobilier, care poate fi retrasă atunci când nu este utilizată. Până și corpul de iluminat suspendat poate fi ridicat pentru a elibera spațiul. Deasupra patului există un luminator prin care poate fi privit cerul, oferind lumina naturală necesară.

Panouri solare, baterii și un sistem care trece automat pe gaz

Cabin Devín a fost proiectată să funcționeze fără conectare la rețeaua publică de electricitate. Pe acoperiș sunt instalate panouri fotovoltaice, iar energia produsă este stocată în baterii. În perioadele în care producția solară este insuficientă, un sistem de rezervă pe gaz asigură energia necesară anumitor echipamente.

Dispozitivele hibride pot comuta automat între electricitate și gaz, în funcție de nivelul de încărcare al bateriilor. Electricitatea este folosită cu prioritate pentru iluminat și aparatele cu consum redus, în timp ce funcțiile care necesită mai multă energie pot utiliza surse alternative.

Nici alimentarea cu apă nu depinde de o rețea publică. Un rezervor ascuns în structura podelei supraînălțate stochează apa pentru uz casnic, iar apele uzate sunt colectate separat. Autonomia nu înseamnă însă că locuința produce toate resursele necesare. Rezervele de apă și combustibil trebuie completate atunci când se epuizează.

Casa folosește aerul de sub podea pentru a reduce căldura din timpul verii

Arhitecții au integrat și un sistem de ventilație adaptat anotimpurilor. Vara, aerul mai rece este preluat din zona de sub latura nordică a podelei. Aerul cald este evacuat printr-un sistem de ventilație cu recuperare de căldură, amplasat sub luminator.

Iarna, circulația aerului este adaptată pentru menținerea confortului termic. Senzorii de dioxid de carbon și umiditate contribuie la reglarea ventilației. Sistemele de umbrire și poziționarea ferestrelor completează soluțiile pentru controlul temperaturii.

Cât costă o astfel de casă și unde poate fi văzută

Potrivit publicației de specialitate Architecture Today, proiectul Cabin Devín a avut un buget de aproximativ 180.000 de euro. Suma este asociată construcției proiectate special pentru acest amplasament și nu reprezintă un preț standard pentru orice casă modulară de 20 de metri pătrați. Cabana este destinată în principal șederilor de scurtă durată, în segmentul turismului. În octombrie 2026, un tarif de cazare de 119 euro pe noapte, care poate varia în funcție de disponibilitate și perioada rezervării.