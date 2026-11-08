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Fiorentina și Juventus, remiză spectaculoasă în Serie A. Radu Drăgușin, gol anulat împotriva fostei sale echipe

Fiorentina și Juventus au terminat la egalitate, 2-2, duminică seară, în campionatul Italiei. Titular la gazde, Radu Drăgușin a înscris în minutul 83, dar golul său a fost anulat pentru fault în atac.
Fiorentina și Juventus, remiză spectaculoasă în Serie A. Radu Drăgușin, gol anulat împotriva fostei sale echipe
Coregrafia suporterilor Fiorentinei pe stadionul Artemio Franchi din Florența, la meciul cu Juventus/sursa foto: X (@KTarouti)
Maria Miron
09 nov. 2026, 00:11, Sport
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Fiorentina și Juventus au remizat, scor 2-2, duminică, pe stadionul Artemio Franchi din Florența, în etapa a 11-a din Serie A. Internaționalul român Radu Drăgușin a evoluat ca titular în apărarea Fiorentinei, împotriva echipei la care și-a început cariera la nivel înalt.

Fiorentina a condus de două ori, dar Juventus a revenit

Partida de pe stadionul Artemio Franchi a fost echilibrată, cu patru goluri și două reveniri ale oaspeților. Fiorentina a preluat conducerea de două ori, însă Juventus a reușit de fiecare dată să egaleze.

Gazdele au deschis scorul rapid, prin Mateo Pellegrino, în minutul 4, dar Nick Woltemade a restabilit egalitatea în minutul 32. După pauză, Alieu Njie a readus Fiorentina în avantaj, în minutul 54, înainte ca Bremer să stabilească scorul final, 2-2, în minutul 66.

Radu Drăgușin, gol anulat în minutul 83

Internaționalul român a fost aproape să aducă victoria Fiorentinei în ultimele minute ale partidei.

În minutul 81, Drăgușin a șutat de la marginea careului, dar mingea a fost blocată, iar Fiorentina a obținut o lovitură de colț. Două minute mai târziu, românul a înscris în poarta fostei sale echipe, însă arbitrul Andrea Colombo a anulat golul pentru fault în atac.

Fiorentina a fost aproape să obțină victoria în prelungiri. Marco Brescianini l-a pus la încercare pe portarul Guglielmo Vicario cu un șut din afara careului, însă acesta a avut o intervenție spectaculoasă și a respins mingea. Ultima ocazie le-a aparținut tot gazdelor, prin Beto, care a trimis puțin pe lângă poartă.

Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, după cinci minute de prelungiri.

Fiorentina ajunge la nouă puncte în Serie A

Înaintea întâlnirii, Fiorentina ocupa locul 15, cu opt puncte după zece etape, în timp ce Juventus se afla pe poziția a șaptea, cu 17 puncte.

După remiza de duminică, Fiorentina acumulează nouă puncte, iar Juventus ajunge la 18 puncte.

Pentru Radu Drăgușin, întâlnirea a avut o semnificație aparte, deoarece a evoluat împotriva echipei la care și-a început cariera în fotbalul italian. Fundașul român a ajuns la Juventus la vârsta de 16 ani, iar ulterior a jucat pentru Sampdoria, Salernitana, Genoa și Tottenham, club de la care a fost împrumutat la Fiorentina în vara acestui an.

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