Fiorentina și Juventus, remiză spectaculoasă în Serie A. Radu Drăgușin, gol anulat împotriva fostei sale echipe

Fiorentina și Juventus au remizat, scor 2-2, duminică, pe stadionul Artemio Franchi din Florența, în etapa a 11-a din Serie A. Internaționalul român Radu Drăgușin a evoluat ca titular în apărarea Fiorentinei, împotriva echipei la care și-a început cariera la nivel înalt.

Fiorentina a condus de două ori, dar Juventus a revenit

Partida de pe stadionul Artemio Franchi a fost echilibrată, cu patru goluri și două reveniri ale oaspeților. Fiorentina a preluat conducerea de două ori, însă Juventus a reușit de fiecare dată să egaleze.

Gazdele au deschis scorul rapid, prin Mateo Pellegrino, în minutul 4, dar Nick Woltemade a restabilit egalitatea în minutul 32. După pauză, Alieu Njie a readus Fiorentina în avantaj, în minutul 54, înainte ca Bremer să stabilească scorul final, 2-2, în minutul 66.

Radu Drăgușin, gol anulat în minutul 83

Internaționalul român a fost aproape să aducă victoria Fiorentinei în ultimele minute ale partidei.

În minutul 81, Drăgușin a șutat de la marginea careului, dar mingea a fost blocată, iar Fiorentina a obținut o lovitură de colț. Două minute mai târziu, românul a înscris în poarta fostei sale echipe, însă arbitrul Andrea Colombo a anulat golul pentru fault în atac.

Fiorentina a fost aproape să obțină victoria în prelungiri. Marco Brescianini l-a pus la încercare pe portarul Guglielmo Vicario cu un șut din afara careului, însă acesta a avut o intervenție spectaculoasă și a respins mingea. Ultima ocazie le-a aparținut tot gazdelor, prin Beto, care a trimis puțin pe lângă poartă.

Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, după cinci minute de prelungiri.

Fiorentina ajunge la nouă puncte în Serie A

Înaintea întâlnirii, Fiorentina ocupa locul 15, cu opt puncte după zece etape, în timp ce Juventus se afla pe poziția a șaptea, cu 17 puncte.

După remiza de duminică, Fiorentina acumulează nouă puncte, iar Juventus ajunge la 18 puncte.

Pentru Radu Drăgușin, întâlnirea a avut o semnificație aparte, deoarece a evoluat împotriva echipei la care și-a început cariera în fotbalul italian. Fundașul român a ajuns la Juventus la vârsta de 16 ani, iar ulterior a jucat pentru Sampdoria, Salernitana, Genoa și Tottenham, club de la care a fost împrumutat la Fiorentina în vara acestui an.