România, învinsă de Polonia la Tulcea, în preliminariile EHF EURO 2028. Al doilea eșec pentru tricolori

Oaspeții au început mai bine și au preluat rapid conducerea. România a ținut aproape în primele minute, însă Polonia s-a desprins treptat, profitând și de greșelile tehnice ale „tricolorilor”.

În minutul 9, tabela indica deja 10-5 pentru polonezi. România a încercat să revină prin Andrei Buzle și Demis Grigoraș, cei doi fiind principalii oameni de atac ai gazdelor.

La pauză, Polonia conducea cu 19-16.

România a egalat, dar Polonia a gestionat mai bine finalul

În partea secundă, „tricolorii” au crescut ritmul și au început să recupereze din diferență. După golurile lui Demis Grigoraș și Andrei Buzle, România a restabilit egalitatea la 23-23, în minutul 42.

Polonia a reacționat însă imediat și a revenit la conducere. România a rămas în apropierea adversarei, iar în minutul 51 scorul era 26-27.

Finalul le-a aparținut polonezilor. Michal Daszek a înscris de două ori, iar Michal Olejniczak a dus scorul la 30-27, în minutul 58. Demis Grigoraș a redus din diferență, iar Liviu Caba a stabilit rezultatul final, 28-30, cu două secunde înainte de încheierea partidei.

Buzle și Grigoraș, câte 11 goluri

Andrei Buzle și Demis Grigoraș au fost cei mai buni marcatori ai României, cu câte 11 goluri. Daniel Stanciuc a contribuit cu trei reușite, iar Nicușor Negru, Claudiu Baba și Liviu Caba au înscris câte un gol.

De la polonezi, Michal Olejniczak a marcat de șapte ori, Mikolaj Czapliński a înscris șase goluri, iar Piotr Jędraszczyk a încheiat cu cinci reușite.

Portarul Marcel Jastrzębski a avut o contribuție importantă în succesul oaspeților, încheind cu 14 intervenții. Pentru România, Dan Vasile a avut 9 intervenții.

Franța și Polonia conduc grupa României

În celălalt meci al grupei 6, Franța a învins Letonia în deplasare, cu 44-29. Francezii au avut o primă repriză foarte bună și au intrat la vestiare cu un avantaj de zece goluri, scor 25-15.

După două etape, Franța și Polonia au câte patru puncte și ocupă primele două poziții. România și Letonia nu au acumulat niciun punct.

Clasamentul grupei 6:

1. Franța – 4 puncte, golaveraj 78-56 (+22)

2. Polonia – 4 puncte, golaveraj 63-52 (+11)

3. România – 0 puncte, golaveraj 55-64 (-9)

4. Letonia – 0 puncte, golaveraj 53-77 (-24)

În prima etapă, România pierduse în deplasare cu Franța, scor 27-34, în timp ce Polonia trecuse de Letonia, cu 33-24.

Rezultatele zilei în preliminariile EHF EURO 2028

Duminică s-au disputat 13 partide în cele opt grupe ale preliminariilor. Printre cele mai clare victorii s-au numărat cele obținute de Suedia, 50-20 cu Luxemburg, Norvegia, 45-31 cu Turcia, și Țările de Jos, 41-27 în deplasare cu Lituania.

Rezultatele complete ale zilei:

Grupa 1: Lituania – Țările de Jos 27-41

Grupa 2: Turcia – Norvegia 31-45; Georgia – Austria 23-35

Grupa 3: Ucraina – Serbia 30-41; Estonia – Islanda 26-39

Grupa 4: Kosovo – Ungaria 20-34; Muntenegru – Insulele Feroe 34-34

Grupa 5: Bosnia și Herțegovina – Cehia 19-32

Grupa 7: Slovacia – Germania 27-39

Grupa 8: Luxemburg – Suedia 20-50; Grecia – Macedonia de Nord 29-24

În paralel, s-au disputat și două partide din EHF EURO Cup, competiție separată de preliminarii. Danemarca a învins Elveția cu 33-24, iar Spania și Portugalia au remizat, scor 37-37.

Preliminariile pentru EURO 2028 vor continua în martie 2027.