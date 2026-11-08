România, învinsă de Polonia la Tulcea, în preliminariile EHF EURO 2028. Al doilea eșec pentru tricolori

Oaspeții au început mai bine și au preluat rapid conducerea. România a ținut aproape în primele minute, însă Polonia s-a desprins treptat, profitând și de greșelile tehnice ale „tricolorilor”.
În minutul 9, tabela indica deja 10-5 pentru polonezi. România a încercat să revină prin Andrei Buzle și Demis Grigoraș, cei doi fiind principalii oameni de atac ai gazdelor.
La pauză, Polonia conducea cu 19-16.
România a egalat, dar Polonia a gestionat mai bine finalul
În partea secundă, „tricolorii” au crescut ritmul și au început să recupereze din diferență. După golurile lui Demis Grigoraș și Andrei Buzle, România a restabilit egalitatea la 23-23, în minutul 42.
Polonia a reacționat însă imediat și a revenit la conducere. România a rămas în apropierea adversarei, iar în minutul 51 scorul era 26-27.
Finalul le-a aparținut polonezilor. Michal Daszek a înscris de două ori, iar Michal Olejniczak a dus scorul la 30-27, în minutul 58. Demis Grigoraș a redus din diferență, iar Liviu Caba a stabilit rezultatul final, 28-30, cu două secunde înainte de încheierea partidei.
Andrei Buzle și Demis Grigoraș au fost cei mai buni marcatori ai României, cu câte 11 goluri. Daniel Stanciuc a contribuit cu trei reușite, iar Nicușor Negru, Claudiu Baba și Liviu Caba au înscris câte un gol.
De la polonezi, Michal Olejniczak a marcat de șapte ori, Mikolaj Czapliński a înscris șase goluri, iar Piotr Jędraszczyk a încheiat cu cinci reușite.
Portarul Marcel Jastrzębski a avut o contribuție importantă în succesul oaspeților, încheind cu 14 intervenții. Pentru România, Dan Vasile a avut 9 intervenții.
În celălalt meci al grupei 6, Franța a învins Letonia în deplasare, cu 44-29. Francezii au avut o primă repriză foarte bună și au intrat la vestiare cu un avantaj de zece goluri, scor 25-15.
După două etape, Franța și Polonia au câte patru puncte și ocupă primele două poziții. România și Letonia nu au acumulat niciun punct.
Clasamentul grupei 6:
1. Franța – 4 puncte, golaveraj 78-56 (+22)
2. Polonia – 4 puncte, golaveraj 63-52 (+11)
3. România – 0 puncte, golaveraj 55-64 (-9)
4. Letonia – 0 puncte, golaveraj 53-77 (-24)
În prima etapă, România pierduse în deplasare cu Franța, scor 27-34, în timp ce Polonia trecuse de Letonia, cu 33-24.
Duminică s-au disputat 13 partide în cele opt grupe ale preliminariilor. Printre cele mai clare victorii s-au numărat cele obținute de Suedia, 50-20 cu Luxemburg, Norvegia, 45-31 cu Turcia, și Țările de Jos, 41-27 în deplasare cu Lituania.
Rezultatele complete ale zilei:
Grupa 1: Lituania – Țările de Jos 27-41
Grupa 2: Turcia – Norvegia 31-45; Georgia – Austria 23-35
Grupa 3: Ucraina – Serbia 30-41; Estonia – Islanda 26-39
Grupa 4: Kosovo – Ungaria 20-34; Muntenegru – Insulele Feroe 34-34
Grupa 5: Bosnia și Herțegovina – Cehia 19-32
Grupa 7: Slovacia – Germania 27-39
Grupa 8: Luxemburg – Suedia 20-50; Grecia – Macedonia de Nord 29-24
În paralel, s-au disputat și două partide din EHF EURO Cup, competiție separată de preliminarii. Danemarca a învins Elveția cu 33-24, iar Spania și Portugalia au remizat, scor 37-37.
Preliminariile pentru EURO 2028 vor continua în martie 2027.