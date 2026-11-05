Naționala României debutează în preliminariile Campionatului European de handbal masculin 2028 în Franța

Echipa României, pregătită de selecționerul Sandu Iacob, face parte din grupa a șasea în preliminariile Campionatului European din 2028, alături de Franța, Polonia și Letonia.

Preliminariile au început miercuri seară, iar în primul meci al grupei 6, Polonia a învins Letonia cu 33-24, pe teren propriu.

România va disputa al doilea meci din această acțiune duminică, 8 noiembrie, de la ora 20:00, împotriva Poloniei, la Danubius Arena din Tulcea.

Lotul României pentru primele două meciuri

Selecționerul Sandu Iacob a convocat 20 de jucători pentru partidele cu Franța și Polonia.

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo București), Vlăduț Rusu (CSM Vaslui), Dan Vasile (CSM București).

Extreme stânga: Claudiu Babă (CSM București), Nicușor Negru (CSM București).

Extreme dreapta: Ionuț Nistor-Ioniță (Dinamo București), Roland Thalmaier (Potaissa Turda).

Interi stânga: Iosif Buzle (Dinamo București), Liviu Caba (CSM Constanța), Ștefan Cumpănici (CSM Constanța), Dragoș Hanțaru (CSM Vaslui), Robert Militaru (Dinamo București).

Interi dreapta: Antonio Bordeanu (Minaur Baia Mare), Demis Grigoraș (MOL Tatabanya).

Centri: Călin Căbuț (CSM Constanța), Andrei Drăgan (CSM București), Daniel Stanciuc (Nordsjaelland Handbold).

Pivoți: Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Bogdan Oancea (CSM București), Bogdan Rață (CSM Constanța).

Din staff-ul tehnic fac parte antrenorul principal Sandu Iacob, secundul Cedric Sorhaindo și antrenorul cu portarii Ionuț Ciobanu.

Franța, de patru ori campioană europeană

Franța este una dintre cele mai puternice reprezentative din handbalul masculin, cu patru titluri europene, ultimul cucerit în 2024. La ediția din 2026, francezii au încheiat competiția pe locul al șaptelea.

Echipa este pregătită din acest an de Talant Dujshebaev, care l-a înlocuit în februarie pe Guillaume Gille și a preluat efectiv conducerea reprezentativei în martie.

Conform statisticii publicate de Federația Europeană de Handbal, Franța conduce bilanțul întâlnirilor directe cu România, cu 10 victorii, în timp ce tricolorii au câștigat de șase ori. Ultima confruntare oficială dintre cele două echipe a avut loc la 16 iunie 2019 și s-a încheiat cu victoria Franței, scor 34-25. România nu a mai învins Franța din 1995.

Rezultatele primei zile a calificărilor

Primele meciuri din preliminariile Campionatului European din 2028 s-au disputat miercuri.

Rezultatele înregistrate:

Grupa 1: Croația – Lituania 46-28;

Grupa 2: Austria – Turcia 37-30;

Grupa 3: Islanda – Ucraina 48-26;

Grupa 4: Insulele Feroe – Kosovo 37-30;

Grupa 5: Cehia – Israel 27-26; Slovenia – Bosnia și Herțegovina 38-28;

Grupa 6: Polonia – Letonia 33-24;

Grupa 8: Macedonia de Nord – Luxemburg 41-23.

La preliminariile EHF EURO 2028 participă 32 de echipe, care luptă pentru cele 20 de locuri disponibile la turneul final. Campania de calificare cuprinde șase etape și se va încheia în mai 2027.