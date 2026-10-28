Selecționerul României a stabilit lotul lărgit pentru Campionatul European de handbal feminin 2026

Lotul anunțat de selecționerul Ovidiu Mihăilă cuprinde 35 de jucătoare. Anunțul vine după primele două meciuri de verificare disputate în deplasare cu Croația, ambele câștigate de România, scor 34-32 (18-16), pe 23 octombrie, și 28-25 (16-12), o zi mai târziu. În prima partidă, principalele marcatoare ale tricolorelor au fost Cristina Laslo și Mihaela Mihai, cu câte șase goluri, în timp ce, în al doilea joc, Diana Lixăndroiu a înscris cinci goluri.

Turneul final EHF EURO 2026 este organizat în perioada 3-20 decembrie în România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Echipa națională a României a fost repartizată în Grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. Meciurile grupei se vor desfășura la Cluj-Napoca.

Tricolorele vor debuta în grupă pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie și Elveția pe 8 decembrie. Primele două echipe din cele șase grupe se vor califica în faza principală.

Lotul lărgit al României

Bianca Bazaliu, Ana Berbece, Alisia Boiciuc, Oana Borș, Yaroslava Burlachenko, Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Teodora Damian, Yuliya Dumanska, Gabriela Dumitrașcu, Asma Elghaoui, Alicia Gogîrlă, Sorina Grozav, Daciana Hosu, Eva Kerekes, Cristina Laslo, Diana Lixăndroiu, Corina Lupei, Mihaela Mihai, Mariam Mohamed, Rebeca Necula, Alexia Niță, Lorena Ostase, Crina Pintea, Andreea Popa, Raluca Rădoi, Beatrice Raicea, Elena Roșu, Denisa Șandru, Sonia Seraficeanu, Anamaria Șerban, Elena Șerban, Ștefania Stoica, Andreea Tîrle, Sonia Vasiliu.