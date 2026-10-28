Scandal în sportul danez. Campioni mondiali acuză HBO pentru folosirea imaginilor în scop comercial

Printre sportivii implicați se numără ciclistul Mads Pedersen, campion mondial pe șosea în 2019, și handbalistul Mathias Gidsel, triplu campion mondial cu naționala Danemarcei și fost adversar al lui Dinamo în sezonul trecut din Liga Campionilor.

De asemenea, în proces sunt implicați fostul jucător de badminton Viktor Axelsen, cicliștii Amalie Dideriksen, Mikkel Bjerg, Niklas Larsen și Sebastian Fini Carstensen, precum și alți sportivi din handbal, badminton și golf.

Cazul este judecat la Tribunalul Maritim și Comercial din Copenhaga și vizează utilizarea imaginilor sportivilor în campaniile de promovare a transmisiunilor Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, potrivit agenției de presă daneze Ritzau.

Sportivii reclamă faptul că fotografiile au apărut pe site-ul HBO Max, pe conturile de Facebook și Instagram ale platformei, în bannere publicitare online și pe un panou amplasat pe bulevardul H.C. Andersen din capitala daneză.

Mathias Gidsel și Viktor Axelsen cer câte 450.000 de coroane

Handbalistul Mathias Gidsel și fostul jucător de badminton Viktor Axelsen se numără printre reclamanții care solicită cele mai mari despăgubiri, de câte 450.000 de coroane daneze fiecare, echivalentul a aproximativ 60.300 de euro.

Gidsel, unul dintre cei mai valoroși handbaliști ai lumii, a câștigat trei titluri mondiale cu Danemarca și aurul olimpic la Paris, în 2024. Axelsen este dublu campion olimpic la badminton.

În principiu, sportivii solicită câte 50.000 de coroane daneze pentru fiecare utilizare contestată a imaginii lor. Potrivit sursei citate, fotografiile lui Gidsel și Axelsen au fost folosite inclusiv pe un panou publicitar amplasat în Copenhaga, în cadrul campaniei de promovare a HBO Max.

Mads Pedersen: „Este greu să-mi vând imaginea dacă este folosită gratuit”

Mads Pedersen a depus mărturie prin videoconferință și a susținut că utilizarea imaginilor sale în campania HBO Max poate afecta relațiile cu sponsorii care plătesc pentru drepturile comerciale asupra imaginii sale.

„Este greu să-mi vând numele și imaginea altora dacă sunt folosite gratuit”, a declarat ciclistul.

Pedersen a afirmat că nu și-a dat acordul pentru folosirea fotografiilor și că scopul campaniei a fost promovarea unui produs comercial, respectiv vânzarea de abonamente la platforma de streaming.

Sportivul solicită 150.000 de coroane daneze, aproximativ 20.100 de euro, pentru trei utilizări contestate ale imaginii sale. În instanță, el a invocat și contractele de sponsorizare încheiate cu mai multe companii, pentru a arăta valoarea comercială a imaginii sale.

HBO Max susține că utilizarea imaginilor a avut caracter editorial

De cealaltă parte, HBO Nordic susține că folosirea fotografiilor și a materialelor video s-a desfășurat într-un context editorial și că avea dreptul să utilizeze imagini de la evenimente sportive pentru care deținea drepturile de difuzare.

Reclamanții consideră însă că fotografiile au fost folosite pentru a atrage abonați către platformă, fără să fi fost remunerați.

Instanța urmează să stabilească dacă materialele respective au depășit limitele utilizării editoriale invocate de companie.