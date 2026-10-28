Stan Wawrinka și-a încheiat cariera, după 24 de sezoane petrecute în circuitul profesionist de tenis. Elvețianul vine la București în decembrie

Wawrinka anunțase că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa, iar ultimul meci l-a disputat în fața propriilor suporteri. Aproximativ 9.200 de spectatori au asistat la întâlnirea cu Lehecka, iar elvețianul a fost aplaudat în repetate rânduri pe parcursul partidei, în ciuda înfrângerii în două seturi, scor 5-7, 6-7 (2).

După 985 de meciuri disputate în circuitul ATP, dintre care 590 câștigate, Wawrinka lasă în urmă una dintre carierele remarcabile ale generației sale. El a atins cea mai bună clasare mondială în ianuarie 2014, când a urcat pe locul al treilea, și a rămas în top 10 timp de cinci sezoane consecutive.

Retragerea sa încheie o carieră de peste două decenii, în care elvețianul a reușit să se impună într-o epocă dominată de Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic. Supranumit „Stan the Man”, Wawrinka va rămâne în memoria tenisului prin cele trei titluri majore, prin reverul său spectaculos, dar și prin caracterul său deosebit care l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați jucători din circuit.

Trei titluri de Mare Șlem, toate obținute în fața liderului mondial

Cele mai importante succese ale lui Wawrinka au venit în turneele de Mare Șlem, unde a reușit să câștige fiecare dintre cele trei finale disputate împotriva unui jucător aflat pe primul loc în clasamentul mondial.

În 2014, elvețianul l-a învins pe spaniolul Rafael Nadal în finala Australian Open, obținând primul său trofeu major. În anul următor, l-a învins pe sârbul Novak Djokovic în finala de la Roland Garros. În 2016 a repetat performanța împotriva lui Djokovic în ultimul act de la US Open.

Wawrinka a câștigat în total 16 turnee la nivel ATP. Palmaresul său cuprinde și titlul la celebrul turneu ATP Masters 1000 de la Monte Carlo și medalia de aur la dublu alături de Roger Federer la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. De asemenea, are în palmares și titlul Elveției în Cupa Davis din 2014, primul al reprezentativei din Țara Cantoanelor.

Un campion care a ajuns târziu la vârf

Cariera elvețianului a avut un parcurs diferit de cel al marilor săi contemporani. Deși a devenit profesionist în 2002, la 17 ani, Wawrinka a câștigat primul său turneu de Mare Șlem cu puțin timp înainte de a împlini 29 de ani. Ascensiunea sa a fost treptată, iar consacrarea definitivă a venit într-o perioadă în care Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic dominau tenisul masculin.

În pofida rezultatelor mai puțin constante în unele perioade ale carierei, elvețianul a devenit un adversar redutabil în cele mai importante meciuri. Între 2014 și 2016, a câștigat 11 finale consecutive la nivel de circuit, iar evoluțiile sale din turneele de Mare Șlem au arătat că putea învinge cei mai buni jucători ai lumii atunci când miza era maximă.

Reverul cu o singură mână, executat cu o combinație de eleganță și forță, a devenit principala sa semnătură tehnică. Lovitura sa a fost considerată una dintre cele mai puternice din tenisul masculin, iar în finala de la Roland Garros din 2015 a reușit 60 de lovituri direct câștigătoare împotriva lui Djokovic.

Debut în Cupa Davis la București

Stan Wawrinka are și o legătură strânsă cu România. În 2004, la doar 18 ani, a debutat în Cupa Davis pentru echipa Elveției într-o întâlnire disputată la București împotriva României. Din echipa elvețiană făcea parte și Roger Federer, care devenise recent lider mondial.

Elveția a învins atunci România cu scorul general de 3-2. Wawrinka a jucat împotriva lui Victor Hănescu, fiind învins de tenismenul român în trei seturi. În toamna aceluiași an, elvețianul a revenit în capitala României pentru un turneu disputat pe zgura de la Arenele BNR, unde a fost eliminat în primul tur de spaniolul David Ferrer.

Două decenii mai târziu, în aprilie 2024, Wawrinka s-a întors la București pentru a participa la Țiriac Open.

Elvețianul urmează să revină la București pe 12 decembrie 2026, pentru evenimentul demonstrativ „Last Serve / Stan the Man: Backhand Super Show”, găzduit de Sala Polivalentă. Potrivit organizatorilor, Wawrinka va evolua la dublu alături de Horia Tecău împotriva perechii formate din Marius Copil și Karen Khachanov, urmând să dispute și un meci de simplu cu tenismenul rus.

„Tot ce mi-am dorit în carieră a fost să dau totul, să nu am regrete și să lupt mereu”, a declarat el pentru site-ul oficial al circuitului ATP, la finalul carierei profesioniste.