Daniil Medvedev revine în semifinalele Mastersului de la Shanghai. Adversar-surpriză pentru fostul lider mondial

Cap de serie numărul 5, Medvedev s-a impus în fața lui Tommy Paul, favorit 15, cu 6-3, 1-6, 6-3, după două ore și nouă minute de joc.

Rusul a început mai bine și și-a adjudecat primul set, însă Paul a schimbat radical raportul de forțe în actul secund, câștigat categoric, cu 6-1. Medvedev a reușit însă să-și ridice nivelul în decisiv, în special la serviciu, și a controlat mai bine schimburile lungi de pe linia de fund.

Americanul a plătit și pentru scăderea eficienței la serviciu: a pus în teren doar 47% dintre primele servicii în setul decisiv și a comis 17 erori neforțate.

Victoria îi permite lui Medvedev să-și consolideze dominația în confruntările directe cu Paul, scorul întâlnirilor dintre cei doi ajungând la 5-1.

Un spaniol de 20 de ani îi stă în cale

În semifinale, Medvedev îl va întâlni pe Rafael Jodar, una dintre revelațiile competiției din China. Spaniolul de 20 de ani, cap de serie numărul 12, l-a eliminat în sferturi pe norvegianul Casper Ruud, favorit 20.

Jodar a revenit după pierderea primului set și s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-3, la capătul unui meci de două ore și 20 de minute.

Medvedev a remarcat deja forța loviturilor viitorului său adversar și a anticipat un duel dificil, dar a subliniat că, atunci când evoluează la cel mai bun nivel al său, este greu de învins.

Medvedev, singurul fost campion rămas în cursă

Rusul are amintiri excelente de la Shanghai. A câștigat turneul în 2019 și este singurul fost campion rămas pe tabloul de simplu în actuala ediție. Pentru Medvedev, aceasta este a treia semifinală de Masters 1000 din 2026.

Jucătorul de 30 de ani încearcă să obțină al șaptelea titlu Masters 1000 al carierei și primul după triumful de la Roma din 2023.

Forma sa din China îi oferă motive suplimentare de optimism. Medvedev are un bilanț de 11 victorii și o singură înfrângere de la sosirea în această țară, în urmă cu aproximativ patru săptămâni. Luna trecută, el a cucerit titlul la turneul ATP 250 de la Hangzhou și a ajuns, de asemenea, în semifinale la Beijing.

Parcursul de la Shanghai îl ajută considerabil și în lupta pentru calificarea la ATP Finals. Medvedev a urcat pe locul 6 în clasamentul live al cursei pentru Torino, cu 3.420 de puncte, având un avans de 540 de puncte față de Alex de Minaur, ocupantul locului 10.