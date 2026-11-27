Potrivit raportului oficial ATP, germanul Alexander Zverev ocupă prima poziție în clasamentul câștigurilor, cu 18.160.939 de dolari. Spaniolul Carlos Alcaraz se află pe locul secund, cu 12.489.342 de dolari, în timp ce italianul Jannik Sinner completează podiumul, cu 11.607.775 de dolari.

Zverev, locul 1 ATP, lider și la câștiguri în 2026

Alexander Zverev a avut cel mai profitabil sezon al carierei, reușind să câștige 18.160.939 de dolari din premiile competițiilor ATP. Din această sumă, 17.950.223 de dolari provin din turneele de simplu, iar 210.716 dolari din cele de dublu.

Germanul a câștigat în 2026 primele două titluri de Grand Slam ale carierei, la Roland Garros și US Open. La New York, l-a învins pe americanul Ben Shelton în finală, scor 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2, pentru un premiu de 5,5 milioane de dolari.

Zverev a mai disputat finala turneului de la Wimbledon, pierdută în fața lui Sinner, și a ajuns în ultimul act al Turneului Campionilor de la Torino, unde a fost învins de Alcaraz.

Alcaraz, peste Sinner la capitolul câștiguri în 2026

Carlos Alcaraz ocupă locul al doilea în ierarhia câștigurilor, deși ocupă a treia poziție în ierarhia ATP, în urma italianului Jannik Sinner. Spaniolul a câștigat în 2026 suma totală de 12.489.342 de dolari câștigați, numai din competițiile de simplu.

Spaniolul a avut un sezon marcat de accidentarea la încheietura mâinii, care l-a ținut departe de teren mai bine de patru luni. Cu toate acestea, a reușit să câștige Australian Open, primul său trofeu la Melbourne, și să devină cel mai tânăr jucător din Era Open care completează Grand Slam-ul carierei, cucerind toate cele patru turnee majore.

Alcaraz a încheiat sezonul cu șase trofee, iar unul dintre cele mai importante succese a venit la Turneul Campionilor de la Torino, unde l-a învins pe Zverev în finală, cu 6-2, 7-6 (6).

Victoria de la Torino i-a adus un premiu record de 5.171.000 de dolari, acordat campionului neînvins al competiției.

Sinner completează podiumul

Jannik Sinner este al treilea în rândul câștigurilor din 2026 din competițiile de tenis, cu 11.607.775 de dolari. Italianul a obținut 11.589.515 dolari din competițiile de simplu și 18.260 de dolari din cele de dublu.

Principalul său rezultat al sezonului a fost câștigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon, unde l-a învins pe Alexander Zverev în finală, cu 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4, reușind să-și apere trofeul cucerit în 2025.

Sinner a devenit, de asemenea, primul jucător italian care a câștigat turneul de la Roma din 1976 încoace și a completat Career Golden Masters, după succesul de la Internazionali BNL d’Italia.

Career Golden Masters este o performanță foarte rară în tenisul masculin, reprezentând câștigarea, cel puțin o dată în carieră, a tuturor celor nouă turnee ATP Masters 1000. Turneele Masters sunt cele mai importante din circuit după cele de Grand Slam.

Clasamentul primilor 10 jucători după premiile câștigate în 2026

1 Alexander Zverev 18.160.939 dolari

2 Carlos Alcaraz 12.489.342

3 Jannik Sinner 11.607.775

4 Ben Shelton 8.292.256

5 Daniil Medvedev 5.662.763

6 Frances Tiafoe 5.206.987

7 Flavio Cobolli 5.057.640

8 Arthur Fils 4.645.931

9 Alex de Minaur 4.200.832

10 Novak Djokovic 4.070.490