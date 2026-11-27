„Vinícius și Diomande nu concurează între ei. Suntem cu toții de aceeași parte și avem același obiectiv. Este ceva ce ne-a luat foarte mult timp să construim și unul dintre cele mai importante lucruri este ca această echipă să funcționeze ca un grup. Dacă unul dintre ei marchează, este un gol al lui Real Madrid. Asta ne dorim”, a declarat tehnicianul José Mourinho, vineri, la conferința de presă organizată înaintea partidei cu Deportivo Alavés.

Mourinho a criticat tendința criticilor de a crea o competiție între jucătorii echipei, amintind că discuțiile despre situația lui Vinícius s-au schimbat în repetate rânduri în ultimele săptămâni.

„Săptămâna trecută, despre Vinícius se spunea că trebuia să plece. Apoi s-a spus că este incompatibil cu Diomande. Acum nu mai trebuie să plece și amândoi trebuie să joace împreună?! Lucrurile nu funcționează așa”, a afirmat antrenorul.

Tehnicianul în vârstă de 63 de ani a apărat, totodată, evoluțiile internaționalului brazilian, despre care a spus că a progresat și că beneficiază de sprijinul colegilor, inclusiv în perioadele dificile din punct de vedere sportiv.

„Cel mai important lucru este ca grupul să te susțină indiferent de prestațiile tale. Aceasta a fost baza lui Vinícius în perioada în care era criticat de presă și de suporteri. Colegii săi au construit această fundație. Își iubește foarte mult colegii și Real Madrid și vrea să ajute echipa”, a adăugat Mourinho.

Atmosferă bună în vestiar

Portughezul a susținut că nu există probleme în vestiarul madrilenilor, deși a recunoscut că fiecare fotbalist își dorește să evolueze cât mai mult.

„Toată lumea vrea să joace și nimănui nu îi place să nu aibă minute, dar obiectivul colectiv trebuie să depășească egoismul natural al fiecărui fotbalist”, a explicat el.

Yan Diomande, internațional ivorian transferat în vara acestui an de la RB Leipzig, a devenit una dintre opțiunile ofensive ale madrilenilor. În sezonul precedent, acesta a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în campionatul Germaniei. Pentru Real Madrid, Diomande a marcat patru goluri și a oferit patru pase decisive în acest sezon, în 18 apariții în toate competițiile.

În ultimul meci disputat, împotriva formației PSV Eindhoven, câștigat de Real Madrid cu 5-1 în Liga Campionilor, ivorianul a fost titular și a evoluat 80 de minute. Acesta a contribuit la faza golului egalizator, pasându-i lui Arda Güler, care l-a servit apoi pe Federico Valverde

Mourinho a mai anunțat că nu intenționează să efectueze transferuri sau să renunțe la jucători în perioada de mercato din ianuarie, declarând că dorește să păstreze actualul lot.

Real Madrid va întâlni sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 22:00, formația Deportivo Alavés, în etapa a 14-a din LaLiga.