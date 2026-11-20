„Real Madrid C. F. și Thibaut Courtois au convenit prelungirea contractului jucătorului nostru, până la 30 iunie 2028”, a transmis gruparea madrilenă.

În cele nouă sezoane petrecute la Real Madrid, Courtois a cucerit de două ori Liga Campionilor, de trei ori Campionatul Mondial al Cluburilor, de două ori Supercupa Europei, de trei ori titlul în La Liga, o dată Cupa Regelui și de trei ori Supercupa Spaniei.

Contribuția sa la aceste performanțe a fost marcată de intervenții decisive, care i-au consolidat statutul de unul dintre cei mai apreciați portari ai lumii.

La nivel individual, belgianul a câștigat Mănușa de Aur la Cupa Mondială din 2018, premiul FIFA The Best pentru cel mai bun portar în același an, Trofeul Iașin în 2022 și Trofeul Zamora în 2014. De asemenea, a fost inclus în echipa ideală FIFA în 2022 și 2023 și a fost desemnat omul finalei Ligii Campionilor din 2022, câștigată de Real Madrid la Paris.

Thibaut Courtois este și un jucător important al naționalei Belgiei, pentru care a adunat până în prezent 115 selecții.