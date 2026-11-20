Tamaș a fost adus din Arest la sediul Secției 27 pentru continuarea procedurilor și a audierilor în urma conflictului în care a fost implicat în Centrul Vechi.

Incidentul s-a produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, când polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

La fața locului, oamenii legii au identificat un bărbat de 43 de ani – Gabriel Tamaș – despre care au stabilit că ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani. Cei doi au refuzat inițial să depună plângere penală și au spus că nu doresc să fie transportați la spital.

În timpul intervenției, Gabriel Tamaș ar fi avut un comportament recalcitrant și nu s-ar fi conformat indicațiilor polițiștilor. Acesta a fost încătușat și dus la sediul poliției, unde a primit o amendă contravențională de 2.000 de lei.

Victimele au depus plângere după ce, inițial, au refuzat

Ulterior, cei doi bărbați au revenit asupra deciziei și au depus plângeri penale. În urma probelor administrate, fostul fotbalist a fost dus la Secția 27 în baza unui mandat de aducere și reținut pentru 24 de ore.

Gabriel Tamaș este cercetat pentru lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Fostul internațional urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide asupra măsurilor preventive.