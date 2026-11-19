UPDATE Tamaș a fost reținut

Gabi Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit ultimelor comunicări ale DGPMB.

El a fost condus la sediul Secției 27 Poliție în baza unui mandat de aducere, în urma plângerilor penale formulate de două persoane vătămate.

Tamaș urmează să fie prezentat magistraților.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

UPDATE Gabi Tamaș a fost adus joi seară de la Brașov la București

Gabi Tamaș a fost adus joi seară de la Brașov la București, în baza unui mandat de aducere, la Secția 27 de Poliție. Fostul internațional este cercetat pentru lovire sau alte violențe, după un scandal în Centrul Vechi.

Fostul fundaș al echipei naționale, în prezent manager executiv la ASA Târgu Mureș, a ajuns la Secția 27 de pe bulevardul Regina Elisabeta cu cătușe la mâini și cu gluga trasă pe cap, escortat de patru polițiști, potrivit GSP.ro. Mașina în care se afla Gabi Tamaș a fost însoțită de alte două autoturisme, unul în față și unul în spate. Polițiștii l-au dus în clădire prin spate, ocolind intrarea principală.

Este a doua oară în mai puțin de două zile când Tamaș ajunge la Secția 27. După primele audieri fusese lăsat să plece și se întorsese la Brașov. Potrivit aceleiași surse, anchetatorii iau în calcul să propună reținerea lui pentru 24 de ore, la finalul audierilor de joi seară.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, incidentul a avut loc în jurul orei 03:30, când polițiștii Secției 27 au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict între trei persoane.

Ajunși la fața locului, agenții au identificat un bărbat de 43 de ani, imediat după ce acesta i-ar fi agresat fizic pe alți doi bărbați, de 33 și 38 de ani.

Surse MEDIAFAX au declarat că bărbatul de 43 de ani este fostul fotbalist Gabriel Tamaș, în prezent manager executiv al formației din Liga 2, ASA Târgu Mureș.

Ce au transmis polițiștii

Polițiștii le-au acordat sprijin celor două victime. Acestea au declarat la acel moment că nu doresc să depună plângere penală și au refuzat transportul la o unitate medicală.

Conform Poliției, bărbatul de 43 de ani a avut un comportament recalcitrant, a refuzat să coopereze și nu s-a conformat indicațiilor agenților. În aceste condiții, acesta a fost încătușat, cu respectarea prevederilor legale, și condus la sediul secției pentru luarea măsurilor necesare.

La sediul poliției a fost solicitat și un echipaj medical, întrucât bărbatul prezenta o echimoză la nivelul feței. Acesta a refuzat însă transportul la spital.

Ulterior, Tamaș a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei, în baza Legii 61/1991, privind încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Gabriel Tamaș este cercetat pentru lovire sau alte violențe

Polițiștii Secției 27 continuă cercetările din oficiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.