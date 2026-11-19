UPDATE: Fata găsită moartă pe Șoseaua Mihai Bravu a fost lovită de mașină; șoferul a fugit, dar a fost identificat după câteva ore

Șoferul care ar fi accidentat mortal un pieton pe Șoseaua Mihai Bravu din București și ar fi părăsit locul evenimentului fără încuviințarea autorităților a fost identificat și depistat de polițiștii Brigăzii Rutiere, la scurt timp după producerea accidentului.

Potrivit primelor cercetări, victima ar fi fost surprinsă și lovită de mașină. În urma impactului, pietonul, o fată de 17 ani, a murit.

Șoferul mașinii ar fi plecat ulterior de la locul accidentului, fără acordul organelor competente.

Polițiștii l-au identificat pe șofer

În urma verificărilor și a activităților operative desfășurate cu promptitudine, polițiștii Brigăzii Rutiere au reușit să identifice și să depisteze conducătorul autovehiculului bănuit că ar fi fost implicat în accident.

În prezent, cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale.

Știre inițială:

Alerta a fost dată în jurul orei 07:40, printr-un apel la numărul de urgență 112. Brigada Rutieră a fost sesizată cu privire la prezența unei persoane aflate în stare de inconștiență pe carosabilul Șoselei Mihai Bravu.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la locul indicat și au confirmat sesizarea. Acolo au identificat o adolescentă de 17 ani, pentru care a fost solicitat și un echipaj medical.

Din păcate, în ciuda intervenției, medicii au declarat decesul tinerei.

Poliția cercetează împrejurările în care s-a produs tragedia

În acest moment, polițiștii desfășoară verificări pentru a stabili toate cauzele și circumstanțele în care adolescenta a ajuns pe partea carosabilă.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii efectuează demersurile necesare pentru clarificarea situației și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat în ce împrejurări s-a produs decesul fetei.