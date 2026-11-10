Un polițist a murit, iar un altul a fost rănit în urma exploziei unui rucsac în Oviedo, Spania

Explozia a avut loc marți dimineață, în momentul în care polițiști din cadrul Unității Canine Speciale a Spaniei au sosit pentru a examina un rucsac suspect, a transmis poliția, citată de BBC.

Poliția spaniolă i-a adus un omagiu polițistului, identificat drept Juan José, într-o declarație publicată pe platforma X, transmițând: „Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii și cei dragi ai săi”.

Potrivit presei locale, polițiștii au descoperit rucsacul după ce au intervenit la fața locului în urma unui alt incident.