Cerealele din Rusia și Belarus, blocate în porturile Lituaniei până la verificarea originii. Ce se întâmplă cu transporturile suspecte

Lituania va înăspri verificările asupra cerealelor provenite din Rusia și Belarus care tranzitează portul Klaipėda, urmând ca transporturile să fie reținute până la obținerea rezultatelor analizelor de laborator, relatează Reuters, citat de Ukrainska Pravda.

Ce cereale vor fi verificate în portul Klaipėda

Măsura va intra în vigoare de săptămâna viitoare și va viza transporturile de grâu, orz, semințe de floarea-soarelui și porumb exportate din Rusia sau Belarus prin portul de la Marea Baltică.

„Testele pot dura două luni sau mai mult”, a declarat o sursă din Ministerul Agriculturii din Lituania pentru Reuters. Aceasta a precizat că, în cazul în care originea declarată a cerealelor se dovedește a fi falsă, transportul va trebui returnat sau distrus.

Lituania a început să inspecteze transporturile de cereale din Rusia și Belarus în luna septembrie, pe fondul suspiciunilor că o parte dintre acestea ar proveni din teritoriile ucrainene ocupate de Moscova.

Exportatorii vor suporta toate costurile verificărilor

Țara baltică nu dispune de un laborator capabil să efectueze analizele necesare, astfel că probele trebuie trimise în străinătate, ceea ce prelungește procesul de verificare.

Toate costurile legate de depozitarea, testarea, returnarea sau distrugerea cerealelor vor fi suportate de exportatori, a mai precizat oficialul lituanian.

Deși sancțiunile Uniunii Europene interzic importurile de cereale rusești, tranzitul acestora prin teritoriul blocului comunitar este în continuare permis.

Statele baltice încearcă să oprească tranzitul cerealelor rusești

Statele baltice încearcă să oprească tranzitul cerealelor rusești și belaruse prin porturile lor, după ce Moscova a intensificat utilizarea rutelor de export de la Marea Baltică, în urma atacurilor ucrainene asupra navelor și infrastructurii portuare din Marea Neagră.

Exporturile de grâu ale Rusiei se desfășoară în prezent la aproximativ jumătate din volumul obișnuit, în ciuda eforturilor de identificare a unor rute alternative, a declarat Matt Ammermann, manager de risc pentru mărfuri la compania StoneX.

Anterior, Letonia și Lituania au luat în calcul oprirea manipulării cerealelor rusești în porturile lor, în contextul creșterii tranzitului prin cele două țări, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra porturilor rusești de la Marea Baltică.

Estonia a introdus deja o interdicție privind tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus pe teritoriul său, ca răspuns la blocarea de către Rusia a exporturilor de cereale ucrainene.

Totodată, Serviciul de Securitate al Ucrainei a descoperit o schemă de legalizare a unor cereale ucrainene în valoare de peste 60 de milioane de grivne, aproximativ 1,4 milioane de dolari, exportate ilegal de ruși din Mariupolul ocupat temporar. Conducătorii unei companii din Odesa care au contribuit la comercializarea cerealelor furate au fost reținuți.