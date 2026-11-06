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Președintele Lituaniei avertizează că provocările lui Putin împotriva NATO vor continua: „Se apropie tot mai mult de Articolul 5”

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, nu consideră că un atac convențional al Rusiei asupra teritoriului NATO este probabil în acest moment, dar se așteaptă ca provocările liderului rus Vladimir Putin să continue.
Președintele Lituaniei avertizează că provocările lui Putin împotriva NATO vor continua: „Se apropie tot mai mult de Articolul 5”
Iulian Moşneagu
06 nov. 2026, 10:52, Știri externe
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„Nu cred că Rusia este pregătită în prezent pentru operațiuni militare de amploare. Resursele Rusiei sunt concentrate pe câmpul de luptă din Ucraina, iar Rusia nu reușește să obțină succese acolo”, a declarat președintele Lituaniei într-un interviu acordat publicației germane Die Welt, potrivit Politico.

„Însă Putin ne pune la încercare și se apropie tot mai mult de Articolul 5, angajamentul NATO privind apărarea colectivă”, a adăugat el.

Nauseda a afirmat că rușii vor să observe cum reacționează Alianța la așa-numitele atacuri hibride, printre care s-ar număra incursiunile dronelor, atacurile cibernetice și incendiile provocate intenționat.

Prin urmare, războiul hibrid va continua nu doar pe flancul estic al NATO, ci și în Germania, Danemarca și alte țări, a explicat Nauseda. Rusia testează „cât de hotărâți suntem și dacă vom răspunde împreună atunci când sunt depășite anumite linii roșii”, a declarat președintele lituanian.

Nauseda, economist de profesie, care conduce Lituania din 2019, nu vede semne că Moscova ar fi dispusă să participe la negocieri serioase pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei înainte de primăvara anului viitor.

Moscova va folosi lunile de iarnă pentru a menține presiunea asupra Ucrainei prin atacuri aeriene asupra orașelor, a afirmat el. „Rușii se vor preface doar că negociază. Nu am încredere în ei”.

Putin va formula cereri care sunt inacceptabile pentru Ucraina încă de la început, a adăugat el

„Dacă Ucraina va trece cu bine de această iarnă, și sunt convins că așa va fi, șansele unor discuții serioase vor crește în 2027. Nu mă aștept la astfel de discuții mai devreme”, a mai spus Nauseda.

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