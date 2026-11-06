Belgia permite poliției să intre în locuințele unor migranți fără acte. Ce prevede legea controversată adoptată de Parlament

Măsura se aplică persoanelor cărora le-a fost respinsă cererea de azil și care sunt considerate o amenințare pentru securitatea publică. Fiecare intervenție va avea nevoie de aprobarea unui judecător de instrucție și va fi realizată în prezența reprezentanților serviciilor de imigrare, relatează Reuters.

Legea a fost adoptată în jurul orei 05:00, după o dezbatere care a durat întreaga noapte. Măsura face parte din politica guvernului condus de premierul Bart De Wever, care urmărește limitarea migrației și creșterea numărului de expulzări ale persoanelor cărora li s-a refuzat dreptul de ședere.

Inițiativa a provocat reacții puternice din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a unor reprezentanți ai sistemului judiciar, care avertizează că intrarea poliției în locuințe pentru aplicarea măsurilor privind imigrația poate afecta dreptul la viață privată și garanțiile constituționale.

Belgia permite poliției să intre în locuințele migranților care refuză expulzarea

Conform noilor prevederi, autoritățile vor putea solicita accesul în locuințele persoanelor care au primit o decizie prin care sunt obligate să părăsească Belgia, nu au respectat această măsură și sunt considerate un pericol pentru ordinea publică sau securitatea națională.

Procedura necesită autorizarea unui judecător de instrucție, iar intervențiile vor avea loc în prezența reprezentanților autorităților de imigrare.

Guvernul belgian susține că legislația este necesară pentru aplicarea efectivă a ordinelor de expulzare în cazul persoanelor considerate periculoase pentru siguranța publică sau securitatea națională.

Proiectul a fost susținut de coaliția de guvernare de centru-dreapta condusă de Bart De Wever și promovat de ministrul pentru Azil și Migrație, Anneleen Van Bossuyt, și de ministrul Justiției, Annelies Verlinden.

Mii de oameni au protestat față de noua lege privind migrația

Adoptarea legislației a fost precedată de proteste în mai multe orașe belgiene. Miercuri seara, aproximativ 3.000 de persoane au format un lanț uman în jurul Palatului de Justiție din Bruxelles, pentru a se opune proiectului.

Potrivit presei belgiene, peste 50 de alte manifestații și acțiuni de protest au fost organizate în diferite localități din țară.

Amnesty International le-a cerut parlamentarilor să respingă proiectul, avertizând că noile prevederi ar putea afecta inclusiv persoanele care oferă adăpost migranților fără drept de ședere.

Organizațiile pentru drepturile omului consideră că posibilitatea ca poliția să intre în locuințe în scopul aplicării măsurilor de expulzare reprezintă o ingerință în viața privată și familială. Criticile vizează inclusiv situațiile în care persoanele căutate locuiesc la rude, prieteni sau alte persoane care le oferă adăpost.

Legea din Belgia privind intrarea poliției în locuințe, criticată de organizațiile pentru drepturile omului

Avocații și reprezentanții organizațiilor pentru drepturile omului au contestat măsura, susținând că noțiunea de pericol pentru ordinea publică nu este definită suficient de clar și că mecanismele de contestare a deciziilor nu oferă garanții adecvate persoanelor vizate.

Potrivit publicației Le Monde, au existat obiecții și din partea unor magistrați, care au pus sub semnul întrebării atribuțiile judecătorului de instrucție în cadrul unei proceduri administrative de expulzare, diferită de o anchetă penală.

Guvernul belgian susține însă că măsura este necesară pentru aplicarea deciziilor de îndepărtare de pe teritoriul țării și că autorizarea judecătorească reprezintă o garanție împotriva intervențiilor arbitrare.

Noua legislație face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prin care coaliția premierului Bart De Wever urmărește înăsprirea politicii migratorii și creșterea numărului de persoane expulzate din Belgia.