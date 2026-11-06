Guvernul argentinian angajează masiv spioni

„Îi căutăm pe cei mai buni”, scrie pe afișele apărute săptămâna aceasta la Buenos Aires, care înfățișează un bărbat arătând cu degetul, cu capul împodobit cu lauri, îmbrăcat într-o togă romană albă, albastru-cer, pe fundalul drapelului argentinian, relatează Le Figaro.

Alte afișe cu același slogan înfățișează un tânăr și o tânără în fața unui perete cu ecrane și un computer. „Pentru prima dată în istorie, lansăm un concurs public pentru aderarea la Corpul Național de Informații”, a anunțat marți Serviciul de Informații al Statului (SIDE) pe platforma X. „Această măsură face parte din procesul de transparență și profesionalizare a sistemului național de informații”. „Trăim într-un context internațional schimbător și tulburat. Lumea este în război”, a explicat purtătorul de cuvânt al președinției, marți, în cadrul briefingului său săptămânal. „Competiția dintre marile puteri pentru aprovizionarea cu energie, minerale, alimente, apă și tehnologie plasează țara noastră în centrul tablei de șah geopolitice.” „Următorul deceniu va defini locul Argentinei” în această rivalitate, a afirmat el. „Națiunile capabile să se apere își vor scrie propriul destin; cele care nu o vor face le vor permite altora să-l scrie pentru ele.”

Absolvenții de liceu sunt așteptați la concurs

Concursul, deschis pentru înscrieri până la sfârșitul lunii noiembrie, se adresează cetățenilor argentinieni cu diplomă de liceu și implică un examen de cunoștințe generale, evaluări de securitate, fizice și psihologice, cu scopul de a intra la Școala Națională de Informații. „Doar cei mai buni vor ajunge la final ”, a comentat purtătorul de cuvânt, care nu a specificat câte posturi sunt disponibile.

Buget de 10 ori mai mare pentru serviciul argentinian de informații

După două creșteri bugetare în acest an, Serviciul de Informații al Statului (SIDE) va avea un buget de aproximativ 176 de miliarde de pesos (aproximativ 112 milioane de dolari) până la sfârșitul anului 2026, de peste zece ori mai mult decât avea acum trei ani sub fosta sa denumire, Agenția Federală de Informații (AFI). Aproape 80.000 de locuri de muncă din sectorul public au fost eliminate în ultimii trei ani sub președinția ultraliberalului Javier Milei, care a lansat și un nou plan de plecare voluntară la mijlocul lunii octombrie, care ar putea afecta 20.000 de angajați ai statului.