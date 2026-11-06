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„Nu vă asumați încercarea de a-l mulțumi pe dictator”. Un lider lansează un îndemn către europeni în legătură cu Putin

Europa nu ar trebui să deschidă un canal diplomatic cu președintele rus Vladimir Putin, a avertizat premierul estonian. „Nu ar trebui să vă asumați rolul de a încerca să-l mulțumiți pe dictator”, a declarat acesta pentru POLITICO.
„Nu vă asumați încercarea de a-l mulțumi pe dictator”. Un lider lansează un îndemn către europeni în legătură cu Putin
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
06 nov. 2026, 08:44, Știri externe
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Premierul estonian Kristen Michal a declarat, într-un interviu pentru POLITICO, faptul că Europa nu ar trebui să deschidă un canal diplomatic cu președintele rus Vladimir Putin.

„Europa nu ar trebui să se afle în postura de mediator. Nu ar trebui să vă asumați rolul de a încerca să-l mulțumiți pe dictator”, a spus el pentru POLITICO.

Michal a atras atenția asupra ideii discuțiilor directe cu Putin, afirmând că un astfel de pas ar slăbi poziția Europei față de Putin.

„Măcar o dată, Europa are un plan care chiar funcționează”, a spus premierul estonian, referindu-se la sancțiunile economice impuse Rusiei. A fi mediator înseamnă „că ești dispus să cobori standardele, de exemplu, pentru Rusia”, inclusiv când vine vorba de impunerea și aplicarea sancțiunilor punitive, a adăugat el.

„Nu poți [avea] două roluri. Unul este acela de a susține Ucraina și de a exercita presiuni asupra Rusiei. Al doilea este acela de a încerca să joci un rol de mediere. Putin ar trebui să înțeleagă că Europa este puternică, că rămâne unită și că avem o singură voce”, a spus Michal.

Michal: Problema se află la Kremlin, nicăieri altundeva

Liderii europeni se tem de mult timp că administrația americană ar putea urmări încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina în niște condiții care să marginalizeze Europa și să dezavantajeze Kievul.

Premierul estonian a afirmat că europenii „apreciază” încercările administrației Trump de a media un acord de pace, însă a subliniat că „presiunea ar trebui să se exercite în mare măsură asupra Rusiei. Problema se află la Kremlin. Nicăieri altundeva”.

În perioada 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi vor avea loc noi negocieri între Rusia și Ucraina, mediate de SUA, privind un acord de pace, a anunțat la începutul săptămânii trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

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