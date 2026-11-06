Scandal de milioane în Turcia! O fostă ministră, arestată după tranzacții suspecte înainte de criza bursieră

Fostul oficial al partidului de guvernământ AKP este acuzat de încălcarea legislației pieței de capital și de apartenență la o organizație constituită în scopul comiterii de infracțiuni.

Kaya, care a ocupat funcția de ministru între 2016 și 2018, a fost audiată de unitatea care investighează infracțiunile de spălare a banilor din cadrul Parchetului din Istanbul, înainte de a fi arestată de o instanță, relatează Anadolu.

Fosta ministră a demisionat din funcția de vicepreședinte al AKP în septembrie și a părăsit partidul.

Ancheta vizează presupuse tranzacții realizate înainte de declanșarea crizei din industria fondurilor de investiții, care a provocat o scădere puternică a pieței bursiere.

Soțul acesteia, Ilyas Kaya, a fost eliberat, însă a primit interdicția de a părăsi țara, în cadrul aceleiași investigații.

Fosta ministră, acuzată de folosirea unor informații privilegiate

Procurorii susțin că Fatma Betül Sayan Kaya ar fi deținut informații nedivulgate care puteau influența prețul sau valoarea unor instrumente financiare.

Potrivit agenției Anadolu, anchetatorii verifică și legăturile acesteia cu Emre Tezmen, fost director al uneia dintre societățile de administrare a activelor implicate în criza fondurilor de investiții.

Acuzațiile au fost formulate în contextul unor tranzacții realizate înainte de prăbușirea pieței, însă autoritățile nu au prezentat public toate detaliile presupuselor operațiuni.

În septembrie, un reprezentant al principalului partid de opoziție Yeni Parti a acuzat-o pe Kaya și pe soțul său că ar fi obținut aproximativ 2,17 miliarde de lire turcești, echivalentul a 43,27 milioane de dolari, din vânzarea unor investiții.

Potrivit acuzațiilor, tranzacțiile ar fi avut o valoare totală de aproximativ 163 de milioane de lire turcești, echivalentul a 3,25 milioane de dolari, și ar fi vizat în principal acțiuni ale companiei de construcții navale Özata Denizcilik.

Sumele menționate provin din acuzațiile unui reprezentant al opoziției și nu reprezintă un prejudiciu stabilit definitiv de instanță.

Acțiunile Özata Denizcilik au crescut puternic înainte de criză

Acțiunile companiei Özata Denizcilik se tranzacționau la aproximativ 220 de lire turcești la începutul lunii aprilie.

Ulterior, acestea au crescut până la 4.980 de lire turcești pe 15 septembrie, cu o zi înainte ca turbulențele din industria fondurilor de investiții să provoace o scădere puternică a pieței.

Pe 16 septembrie, suspiciunile privind manipularea prețurilor unor acțiuni tranzacționate în volume reduse au declanșat o criză de lichiditate și au contribuit la prăbușirea cotațiilor.

Criza a afectat încrederea investitorilor și a determinat autoritățile turce să investigheze tranzacțiile și activitatea unor persoane din sectorul financiar.

Potrivit informațiilor Reuters, autoritățile au dispus anterior lichidarea a 131 de fonduri administrate de șapte societăți, după ce unele dintre acestea au întâmpinat dificultăți în onorarea cererilor de retragere a banilor.

Ancheta privind fosta ministră se înscrie într-o investigație mai amplă asupra tranzacțiilor de pe piața de capital din Turcia.