Un agent de securitate din Iordania a fost ucis într-un atac cu cuțitul în Amman. Suspectul a fost arestat

Potrivit autorităților iordaniene, atacul a avut loc joi, iar în urma incidentului unul dintre agenții de securitate a murit, în timp ce colegul său a fost rănit. Suspectul a fost prins de forțele de ordine, iar circumstanțele în care s-a produs atacul sunt investigate.

Direcția pentru Securitate Publică a transmis că primele rezultate ale anchetei arată că atacatorul ar fi intenționat și ar fi planificat să comită un „atac terorist” împotriva personalului instituției, scrie Reuters.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre identitatea suspectului sau despre motivele care l-au determinat să recurgă la acest gest. De asemenea, nu au fost comunicate informații suplimentare despre starea agentului rănit sau despre eventuale alte persoane afectate de incident.

Atacul cu cuțitul din Amman, pe fondul tensiunilor provocate de un atac asupra unei biserici

Incidentul are loc la mai puțin de două săptămâni după un atac armat produs pe 23 octombrie, în timpul unei înmormântări organizate la o biserică din guvernoratul Karak, în Iordania. Atunci, mai mulți bărbați înarmați au deschis focul, provocând moartea a nouă persoane și rănirea altor 40.

Atacul asupra bisericii a vizat comunitatea creștină din Iordania, iar incidentul a fost unul neobișnuit pentru această țară. Până în prezent, nu a fost stabilită o legătură între atacul armat din Karak și atacul cu cuțitul produs joi în Amman.

Nu este clar dacă cele două incidente au legătură sau dacă au fost comise de persoane care acționau împreună. Autoritățile nu au anunțat existența unei conexiuni între cazuri.

Atacul cu cuțitul din Amman, în contextul avertismentelor regelui Abdullah

După atacul asupra bisericii din Karak, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a transmis luni un mesaj prin care a avertizat că teroriștii nu vor fi lăsați să amenințe unitatea și securitatea țării.

Declarația suveranului a venit în contextul reacției autorităților iordaniene la atacul armat din Karak, care a determinat Iordania să efectueze lovituri asupra unor ținte din Siria.

Noul atac din capitala iordaniană readuce în atenție preocupările autorităților privind securitatea internă și protecția personalului instituțiilor de ordine publică.

Ancheta privind atacul cu cuțitul din Amman continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului și eventualele legături cu alte atacuri recente din Iordania.