Trei bărbați, capturați după atacul mortal asupra unei biserici ortodoxe din Iordania

Operațiunea s-a desfășurat în zorii zilei în Karak, oraș situat la sud de capitala Amman și în care trăiește o comunitate creștină minoritară, relatează The Independent.

Direcția pentru Securitate Publică din Iordania a anunțat că cei trei bărbați au fost răniți în timpul confruntării cu forțele de ordine. Niciun membru al forțelor de securitate nu a fost rănit.

Ministrul iordanian de Interne, Mazen Al-Faraya, i-a identificat pe cei trei drept autorii atacului și a declarat că aceștia au opus o rezistență puternică înainte de a fi capturați. Potrivit oficialului, suspecții fuseseră identificați încă din primele etape ale anchetei, iar autoritățile au mobilizat resursele necesare pentru localizarea și reținerea lor.

Cei trei au suferit răni grave în timpul operațiunii.

Atacul a avut loc în timpul unei înmormântări

Atacul armat s-a produs vineri, într-o biserică greco-ortodoxă din Karak, în timp ce în lăcașul de cult avea loc o înmormântare.

Nouă persoane au fost ucise, iar peste 20 au fost rănite. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, trei bărbați ar fi participat la atac.

Până luni nu exista nicio revendicare, iar autoritățile iordaniene nu atribuiseră atacul vreunei organizații armate. Motivația exactă a atacatorilor nu a fost, de asemenea, precizată.

Regele Abdullah al II-lea cere un răspuns cu „mână de fier”

Abdullah II of Jordan a cerut autorităților să reacționeze cu „mână de fier” împotriva celor pe care i-a descris drept persoane care acționează în afara principiilor islamului și împotriva celor care încearcă să afecteze unitatea societății iordaniene.

Mesajul vine într-un moment sensibil pentru Iordania, țară cu o populație majoritar musulmană, dar care găzduiește și una dintre comunitățile creștine istorice ale Orientului Mijlociu.

Karak, locul în care s-au produs atât atacul, cât și operațiunea de capturare a suspecților, se află la aproximativ 120 de kilometri sud de Amman.

Autoritățile continuă investigația pentru a stabili circumstanțele atacului și eventualele legături ale celor trei suspecți. Informațiile disponibile până în prezent nu indică însă existența unei revendicări din partea unei grupări și nici nu stabilesc apartenența atacatorilor la o organizație teroristă.