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Un șaman anunță că va sacrifica 60 de cămile pentru a asigura victoria armatei ruse în Ucraina

Un șaman din Siberia a anunțat că va sacrifica 60 de cămile pentru a asigura victoria armatei ruse în așa numita „operațiune specială” din Ucraina. Șamanul nu este la prima ispravă de acest fel. În 2019, el a incendiat cinci cămile pentru a asigura bunăstarea Rusiei.
Un șaman anunță că va sacrifica 60 de cămile pentru a asigura victoria armatei ruse în Ucraina
sursa foto: captură video/Telegram
Petru Mazilu
05 nov. 2026, 14:46, Social
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Un autointitulat șaman din Bureatia a anunțat că intenționează să sacrifice 60 de cămile pentru a asigura victoria armatei ruse în „operațiunea militară specială” din Ucraina. Potrivit Nexta, șamanul se numește Artur Țibikov. Animalele ar urma să fie sacrificate pentru a-i îmbuna pe zeii slavi.

Sacrificiul ar trebui să contribuie la victoria rușilor în confruntarea cu armata ucraineană, susține șamanul într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.

Cine este Artur Țibikov

Artur Țibikov este un lider spiritual și un autoproclamat șaman din Rusia. El a devenit cunoscut ca președinte al organizației religioase Cerul Veșnic Albastru. În 2019, Țibikov a incendiat cinci cămile și a justificat ritualul ca fiind pentru „întărirea Rusiei și a popoarelor sale”.

Procuratura din Angarsk a verificat cazul pentru cruzime față de animale, însă procurorii nu au putut deschide un dosar penal deoarece cămilele fuseseră ucise înainte de ardere.

Atunci, organizația s-a ales doar cu o amendă administrativă pentru transportul animalelor fără acte veterinare. În schimb, Artur Țibikov a fost exclus din Consiliul Șamanilor din Rusia, colegii săi acuzându-l de încălcarea canoanelor vechi.

Artur Țibikov vrea ca șamanismul să devină religie de stat în Rusia

Țibikov susține că are o comunitate mare de adepți și militează public pentru recunoașterea oficială a șamanismului ca religie de stat în Federația Rusă.

El a trimis mai multe petiții autorităților federale, dar nu a primit un răspuns pozitiv.

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