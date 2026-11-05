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Primăria Capitalei lansează licitația pentru 79 de tramvaie noi. Contractul este estimat la peste 1,4 miliarde de lei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi lansarea procedurii internaționale pentru achiziționarea a 79 de tramvaie noi destinate transportului public din București. Valoarea estimată a contractului este de 1.404.891.774 de lei, fără TVA, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 10 decembrie 2026.
Primăria Capitalei lansează licitația pentru 79 de tramvaie noi. Contractul este estimat la peste 1,4 miliarde de lei
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Andrei Rachieru
05 nov. 2026, 14:28, Social
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Potrivit edilului, achiziția va fi realizată în cadrul a două proiecte de modernizare și extindere a rețelei de tramvai din Capitală.

„Am lansat astăzi procedura internațională pentru achiziționarea a 79 de tramvaie noi pentru București! Tramvaiele vor fi achiziționate în cadrul proiectelor «Modernizarea sistemului de transport public cu tramvaiul de la nivelul Municipiului București» și «Extinderea rețelei de tramvai pe artera de circulație Prelungirea Ghencea»”, a transmis Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

Primarul general susține că achiziția face parte dintr-un plan mai amplu de îmbunătățire a transportului public. Acesta a menționat că proiectele de infrastructură, modernizarea depourilor și reorganizarea Societății de Transport București (STB) ar trebui să contribuie la creșterea atractivității transportului în comun.

„Liniile vor fi gata, depourile modernizate, STB echilibrată financiar și mai bine administrată ca urmare a procedurii de insolvență, iar transportul public va fi mai atractiv”, a mai scris edilul.

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