Cine este Ioana Ciocan, agreată de Nicușor Dan pentru șefia Ministerului Culturii. Legăturile cu Primăria Capitalei

Ioana Ciocan este curator și manager cultural, cunoscută pentru activitatea sa în cadrul Art Safari, eveniment dedicat artei românești și internaționale.

Numele său figurează pe lista persoanelor luate în calcul pentru portofoliul Culturii, printre miniștrii tehnocrați, agreați de președintele Nicușor Dan.

De la Proiect 1990 la conducerea Art Safari

Ioana Ciocan a absolvit Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” și Universitatea Națională de Arte din București. Ulterior, a obținut burse de studiu la instituții de artă și design din Londra și Copenhaga, iar la Ravensbourne College a urmat studii postuniversitare în domeniul media digitale interactive.

În 2009 a inițiat Proiect 1990, un program dedicat artei contemporane în spațiul public, desfășurat în București până în 2014. Proiectul a reunit lucrări ale unor artiști români, printre care Bogdan Rața, Virgil Scripcariu, Mihai Zgondoiu și Ileana Oancea.

Din noiembrie 2014, Ioana Ciocan a ocupat funcția de director general al Art Safari, eveniment expozițional dedicat artei românești și internaționale.

Activitatea sa cuprinde și proiecte culturale internaționale, precum și o participare în cadrul Bienalei de Artă de la Veneția.

Colaborări cu instituțiile Primăriei Capitalei în mandatul lui Nicușor Dan

În perioada în care Nicușor Dan conducea Primăria Capitalei, Art Safari a colaborat cu mai multe instituții municipale.

În 2022, evenimentul a organizat două sezoane expoziționale la Palatul Dacia-România, în baza unui parteneriat cu Muzeul Municipiului București, instituție aflată în subordinea municipalității.

Un alt parteneriat a avut loc în 2024, când ediția de vară Art Safari, desfășurată între 30 mai și 16 iunie, la Palatul Dacia-România, a beneficiat de sprijinul Primăriei Capitalei, prin ARCUB.

Evenimentul s-a numărat printre proiectele culturale sprijinite de ARCUB în cadrul parteneriatelor strategice.

Art Safari, sub Înaltul Patronaj al președintelui Nicușor Dan

În martie 2026, Art Safari a anunțat că noul său sezon expozițional, organizat într-un spațiu din Piața Amzei, se desfășoară sub Înaltul Patronaj al președintelui Nicușor Dan.

Prezentată atunci drept Managing Partner (partener coordonator) al Art Safari, Ioana Ciocan a subliniat că patronajul prezidențial reprezintă o recunoaștere importantă pentru organizație.

Noul spațiu expozițional, cu o suprafață de aproximativ 4.500 de metri pătrați, a fost amenajat în parteneriat cu Primăria Sectorului 1. Potrivit Ioanei Ciocan, parteneriatul cu administrația locală permite desfășurarea activității Art Safari în acel spațiu pentru o perioadă îndelungată.

Ioana Ciocan, prezentă la o dezbatere organizată de Ciprian Ciucu

Cu o zi înainte ca numele său să fie vehiculat pentru conducerea Ministerului Culturii, Ioana Ciocan a participat, pe 13 octombrie, la o dezbatere organizată de primarul general Ciprian Ciucu privind înființarea Organizației de Management al Destinației București, structură care ar urma să se ocupe de promovarea turistică a Capitalei și de atragerea unui număr mai mare de turiști străini.

La întâlnire au participat viceprimarul Stelian Bujduveanu, ministrul Economiei, Irineu Darău, și reprezentanți ai instituțiilor culturale, turismului, educației și industriei ospitalității.

Potrivit Ioanei Ciocan, „muzeele, galeriile și evenimentele culturale ale orașului sunt printre cele mai puternice argumente pentru a aduce vizitatori și a-i face să rămână mai mult”.

Dispută între Art Safari și Muzeul Municipiului București

În 2025, Art Safari a fost implicat într-o dispută cu reprezentanții Muzeului Municipiului București privind utilizarea Palatului Dacia-România.

Conducerea Muzeului Municipiului București, instituție care administra Palatul Dacia-România, clădire istorică din centrul Capitalei, a acuzat Art Safari că ocupa abuziv imobilul. Ioana Ciocan, directoarea Art Safari la acea vreme, a negat că spațiul era ocupat abuziv și a susținut că evenimentul avea un contract valabil, încheiat chiar cu instituția muzeală.

Ioana Ciocan este căsătorită cu Dragoș Vărșăndan, director de marketing la Artmark Holding, companie activă pe piața de artă. Anterior, acesta a lucrat în media, ocupând funcții de conducere la Ringier România și la revistele TV Mania și TV Satelit.