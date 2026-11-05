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Mandat de arestare în lipsă pentru un cubanez, rezident în Rusia, pentru instigarea la acte de terorism în România

Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă în lipsă a unui cetățean cubanez de 35 de ani, rezident în Rusia și presupus agent al serviciilor secrete ruse, acuzat de instigare la acte de diversiune. El este cel care l-a coordonat și plătit pe un columbian pentru spiona și a distruge ptin incendiere obiective strategice din România.
Mandat de arestare în lipsă pentru un cubanez, rezident în Rusia, pentru instigarea la acte de terorism în România
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 nov. 2026, 14:11, Justiţie
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Curtea de Apel București a admis propunerea de arestare preventivă în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile, pe numele unui cetățean cubanez în vârstă de 35 de ani, cu rezidență în Federația Rusă, cercetat pentru comiterea infracțiunii de instigare la acte de diversiune.

Potrivit procurorilor DIICOT care instrumentează dosarul, din actele de urmărire penală a reieșit faptul că: „în perioada iunie-iulie 2024, prin oferirea unor sume de bani, inculpatul (35 de ani) l-a determinat pe un coinculpat, cetățean columbian (condamnat definitiv la data de 22.09.2025 în acest dosar penal), să se deplaseze pe teritoriul României și să desfășoare o activitate de documentare pentru punerea în aplicarea a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective în România, cu importanţă deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională”.

Instigarea a fost urmată de anumite acte de executare, mai susțin anchetatorii, având în vedere că cel din urmă a procedat la efectuarea recunoașterii în teren a obiectivelor pe care intenţiona să le distrugă în modalitățile menționate și a realizat fotografii și filmări ale acestora. Planul infracțional nu a fost finalizat datorită intervenției organelor de poliție.

Apartenența sa la serviciile de informații din Federația Rusă, confirmată de autoritățile americane

Cubanezul, face obiectul unor investigații ale autoritățile americane care au confirmat, printr-un comunicat publicat pe pagina de internet aparținând Departamentului de Justiție din S.U.A. apartenența sa la serviciile de informații din Federația Rusă.

De asemenea, acesta este cercetat și de autoritățile judiciare din Letonia, Polonia și Cehia pentru coordonarea unor acte de sabotaj pe teritoriul acestor state.
Activitățile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală și au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

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