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„Nu paria totul pe democrați!”. Avertismentul unui fost oficial britanic după alegerile din SUA

Un fost director de comunicare al Ambasadei Marii Britanii la Washington explică pentru POLITICO cum pot ajunge diplomații de la nivel mondial să se descurce, în contextul de după alegerile de la jumătatea mandatului.
„Nu paria totul pe democrați!”. Avertismentul unui fost oficial britanic după alegerile din SUA
Coralia Frigea
06 nov. 2026, 11:07, Știri externe
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Alegerile intermediare din SUA au urmări și la nivel diplomatic, după înfrângerea trăită de partidul republican, formațiunea legată de Donald Trump.

Sfatul lui Ed Roman, fostul director de comunicare al Ambasadei Marii Britanii la Washington, este ca diplomații să nu dea impresia că ar paria totul pe democrații câștigători.

Roman a lucrat timp de cinci ani în echipa de comunicare a ambasadei de la Washington. El a activat atât în timpul administrației Biden, cât și în al doilea mandat al lui Trump.

Primul sfat: Nu întârzia

„Dacă te apuci de asta abia acum, e cam târziu”, a declarat Roman, referindu-se la eforturile depuse de diplomați în a stabili relații cu democrații cheie care au reușit să intre atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților în această săptămână.

Ed Roman mai subliniază că există o concureță la nivel mondial atunci când vine vorba de stabilirea primelor legături.

„Concurenții francezi, concurenții germani, concurenții coreeni, fiecare ambasadă încearcă să-și construiască o rețea care să le ofere un anumit nivel de acces”, A declarat Roman, pentru POLITICO.

Diplomația fiecărei țări ar trebui sa fie prezentă în punctele cheie ale Americii.

„Politica adevărată în America se desfășoară în America, în statele federale, în circumscripțiile electorale. Cunoașterea din timp a acestor candidați la Senat este întotdeauna esența jocului”, a concluzionat Roman.

Al doilea sfat: Nu paria

Ed Roman mai avertizează că următorul președinte ar putea să nu pară la fel de evident cum a fost Trump, din punct de vedere ar influenței în partid.

Relațiile trebuie construite cu cât mai multe persoane, inclusiv cu candidați la președinție, la Casa Albă sau din echipa de securitate națională.

„Da, încerci să identifici favoritul, dar încerci, de asemenea, să îi cunoști pe cei din jurul său. Și, foarte adesea, aceștia sunt oamenii care îți sunt de folos în calitate de ambasadă”, mai precizează el.

Discuțiile ferme, atitudinea cheie

Directorul de comunicare spune că ambasadele trebuie să fie pregătite și să-și apere dreptul de a colabora cu politicienii din opoziție.

„Este esențial să procedezi cu discreție, concentrându-te pe aspectul interpersonal, mai degrabă decât pe ecoul mediatic pe care l-ai putea obține la întoarcerea la Londra”, mai sfătuiește acesta.

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