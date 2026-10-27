Prima pagină » Știri externe » Danemarca, sceptică după discuțiile Finlandei și Norvegiei cu Putin: „Europa trebuie să rămână unită”

Danemarca, sceptică după discuțiile Finlandei și Norvegiei cu Putin: „Europa trebuie să rămână unită”

Premierul danez Mette Frederiksen și-a exprimat scepticismul față de discuțiile liderilor din Finlanda și Norvegia cu Vladimir Putin, subliniind că Europa ar trebui să rămână unită și să evite inițiativele individuale în relația cu Rusia.
Danemarca, sceptică după discuțiile Finlandei și Norvegiei cu Putin: „Europa trebuie să rămână unită”
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
27 oct. 2026, 14:25, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen și-a exprimat scepticismul cu privire la ceea ce a descris drept apeluri telefonice „necoordonate”, efectuate de liderii finlandez și norvegian către președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor relatări din presă apărute marți și citate de Anadolu.

„Sunt foarte sceptică în privința acestei inițiative norvegiene și finlandeze. Nu este coordonată cu niciunul dintre noi ceilalți”, a declarat Frederiksen în timpul vizitei sale în Finlanda.

Postul public de televiziune DR a relatat că aceasta nu vede „niciun semn” că Rusia ar dori pacea cu Europa, acuzând Rusia că continuă un „război hibrid care are loc în fiecare zi”.

„Consider că ar trebui să menținem Europa unită, în loc să acționăm pe cont propriu”, a adăugat Frederiksen.

Declarațiile sale au venit în urma unor relatări din presă conform cărora președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre au purtat o discuție descrisă drept „francă și substanțială” cu Putin, pe tema Ucrainei.

Săptămâna trecută, cei doi lideri au găzduit la Oslo discuțiile dintre SUA și Ucraina.

 

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
Gandul
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
Dosarul Herculane. Sechestrele de pe clădirile confiscate în primă instanță, ridicate de Înalta Curte. Primar: „Sunt investitori care stau la coadă să cumpere”
Libertatea
Ai pierdut cartea de muncă? Cum îți poți dovedi vechimea pentru pensie și ce documente trebuie să obții
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor