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Conflictul dintre Ucraina și Coreea de Sud continuă. Seulul a rechemat opt ​​diplomați de la Kiev după dezvăluirea transferului a doi soldați nord-coreeni

Coreea de Sud a rechemat opt ​​diplomați din Ucraina pe fondul unei dispute privind divulgarea de către Kiev a informațiilor privind transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni. La începutul lunii octombrie, liderii de la Seul au avertizat că și-ar putea retrage ambasadorul de la Kiev.
Conflictul dintre Ucraina și Coreea de Sud continuă. Seulul a rechemat opt ​​diplomați de la Kiev după dezvăluirea transferului a doi soldați nord-coreeni
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
27 oct. 2026, 14:59, Știri externe
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„Opt au fost retrași până acum”, a anunțat marți ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun.

Acesta a adăugat că retragerea a fost inevitabilă, având în vedere eșecul Ucrainei de a aborda în mod adecvat problema, notează Yonhap News.

Potrivit presei sud-coreene, Cho a făcut aceste remarci în timpul unui audit parlamentar al ministerului de externe, spunând că, în ciuda retragerii parțiale, a continuat comunicarea cu ministrul de externe al Ucrainei pentru a rezolva problema.

Ambasadorul sud-coreean în Ucraina, rechemat la începutul lunii

Coreea de Sud și-a rechemat ambasadorul în Ucraina, Park Ki-chang, la începutul acestei luni și a decis să retragă o parte din personalul ambasadei. Seulul a invocat eșecul Kievului de a lua măsuri pentru a rezolva disputa și amenințările persistente cu atacuri aeriene rusești.

Oficialii sud-coreeni au cerut o explicație oficială, scuze și asigurări împotriva unei recidive după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit public transferul a doi soldați nord-coreeni în Coreea de Sud. Anunțul președintelui a fost făcut în timpul unui discurs adresat Adunării Generale a ONU în septembrie.

În ciuda retragerii celor opt diplomați, Cho a declarat că personalul esențial a rămas în Ucraina și face tot posibilul pentru a proteja cetățenii sud-coreeni în contextul atacurilor continue ale Rusiei.

Eventualitatea escaladării conflictului

Întrebat dacă disputa ar putea escalada până la un nivel care ar amenința relațiile diplomatice cu Kievul, ministrul sud-coreean de Externe a spus că ar putea ajunge la acest punct, dacă tensiunile vor continua să escaladeze.

„Am continuat să comunic cu ministrul ucrainean de externe pentru a rezolva problema cât mai curând posibil”, a spus el, potrivit sursei citate.

Ministrul a subliniat, de asemenea, că sprijinul mai larg al Coreei de Sud pentru Ucraina a rămas neschimbat, spunând că Seulul a continuat să participe la conferințele de reconstrucție a Ucrainei, să ofere asistență umanitară și să ia parte la eforturile internaționale care vizează încheierea războiului.

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