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Tensiunile între Ucraina și Coreea de Sud continuă. Liderii de la Seul își vor retrage ambasadorul de la Kiev în urma disputei privind prizonierii de război

Oficialii sud-coreeni au anunțat joi că își vor rechema ambasadorul din Ucraina, intensificându-și protestul față de dezvăluirile recente ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind un presupus transfer secret a doi prizonieri de război nord-coreeni în Coreea de Sud.
Tensiunile între Ucraina și Coreea de Sud continuă. Liderii de la Seul își vor retrage ambasadorul de la Kiev în urma disputei privind prizonierii de război
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
08 oct. 2026, 14:02, Știri externe
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Anunțul sud-coreean a venit la câteva zile după ce președintele Lee Jae Myung a amenințat că va lua măsuri punitive, nespecificate, dacă Ucraina refuză să își ceară scuze pentru dezvăluire.

Ministerul de Externe al Coreei de Sud nu a precizat când va fi adus acasă ambasadorul Park Hee-chang, notează The Independent.

Într-un comunicat al ministerului, se precizează că Coreea de Sud va continua consultările cu Ucraina. De asemenea, transmite că speră ca disputa dintre cele două țări să fie rezolvată fără probleme.

Cele două țări au intrat într-o dispută diplomatică după ce Zelenski a vorbit despre transferul soldaților nord-coreeni în discursul său la ONU din 23 septembrie.

Coreea de Sud a acuzat Ucraina că a încălcat un acord de confidențialitate privind transferul lor la mijlocul lunii septembrie. Cu toate acestea, Kievul a negat că ar fi fost de acord cu un astfel de acord.

Soldații s-au numărat printre miile de soldați nord-coreeni desfășurați pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei. De la capturarea lor la începutul anului 2025, soldații și-au exprimat dorința de a se stabili în Coreea de Sud, deoarece s-ar putea confrunta cu persecuții dacă ar fi repatriați acasă.

Coreea de Sud a declarat că îi va accepta, deoarece consideră din punct de vedere legal Coreea de Nord ca parte a teritoriului său și are o politică de acceptare și sprijinire financiară a transfugilor nord-coreeni.

Oficialii sud-coreeni au declarat că acordul de confidențialitate a fost încheiat deoarece erau îngrijorați de siguranța soldaților nord-coreeni și a rudelor acestora din Nord. Însă, mulți experți spun că guvernul liberal al Coreei de Sud este probabil îngrijorat că dezvăluirea sosirii lor ar putea dăuna eforturilor sale de a îmbunătăți relațiile cu Coreea de Nord, potrivit sursei.

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