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Conflictul Ucraina-Coreea de Sud se amplifică. Liderii de la Seul și-ar putea retrage ambasadorul de la Kiev

Conflictul dintre Ucraina și Coreea de Sud se amplifică. Liderii de la Seul și-ar putea retrage ambasadorul de la Kiev chiar dacă ucrainenii au prezentat scuze. Tensiunile au fost provocate de dezvăluirea lui Zelenski privitoare la transferul în Coreea de Sud a doi prizonieri de război nord-coreeni.
Conflictul Ucraina-Coreea de Sud se amplifică. Liderii de la Seul și-ar putea retrage ambasadorul de la Kiev
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
06 oct. 2026, 12:33, Politic
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Coreea de Sud a anunțat că Ucraina a prezentat scuze pentru dezvăluirea făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Conform dezvăluirii, doi prizonieri de război nord-coreeni au fost transferați în Coreea de Sud.

Oficialii de la Seul consideră că scuzele ucrainene au fost „insuficiente”, anunță Clash Report. Ca urmare, Coreea de Sud ia în considerare un răspuns diplomatic ferm, care ar putea include retragerea ambasadorului din Ucraina.

Ministrul de Externe din Coreea de Sud, Cho Hyun, a declarat că Ucraina a acceptat inițial statutul de confidențialitate pentru a proteja militarii și familiile lor din Coreea de Nord. În replică, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a descris situația drept o „neînțelegere diplomatică” și a transmis că autoritățile de la Kiev lucrează pentru soluționarea rapidă a disputei.

„Nu aș vrea să numesc acest lucru un incident. Să spunem că este o neînțelegere diplomatică”, a declarat Sybiha.

Scandalul a pornit de la o dezvăluire făcută de Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit săptămâna trecută, în timpul discursului susținut la Adunarea Generală a ONU, că doi prizonieri nord-coreeni au fost trimiși în Coreea de Sud.

Anunțul a provocat nemulțumirea autorităților de la Seul, care doreau ca transferul să rămână confidențial. Biroul prezidențial sud-coreean a cerut în această săptămână explicații și scuze din partea Ucrainei. Coreea de Sud a dorit păstrarea secretului în principal din motive de securitate, diplomatice și umanitare.

Ucraina a capturat doi militari nord-coreeni în 2025

Cei doi militari nord-coreeni au fost capturați de forțele ucrainene în ianuarie 2025. Ei au fost primii militari nord-coreeni capturați în viață de Ucraina de la intrarea Phenianului în războiul împotriva Ucrainei, unde sprijină Rusia.

Coreea de Nord a încheiat un parteneriat strategic cu Rusia care include și un pact de apărare reciprocă. Phenianul a trimis, potrivit estimărilor, aproximativ 14.000 de militari pentru a sprijini forțele ruse în operațiunile menite să alunge trupele ucrainene din regiunea Kursk.

Liderii ucraineni susțin că peste 8.000 de militari nord-coreeni s-ar afla în continuare în Rusia și că alți aproximativ 10.000 sunt antrenați pentru o posibilă viitoare desfășurare.

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