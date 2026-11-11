„S-ar putea ajunge la pragul nuclear”. Franța avertizează Germania privind folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune în cazul unui conflict cu Rusia

Franța pune presiune pe Germania să definească modul în care țara ar utiliza rachetele cu rază lungă de acțiune în scenariul unui conflict cu Rusia, avertizând că în caz contrar, există riscul ca Europa să fie atrasă accidental într-un război nuclear.
Șase persoane au declarat pentru Financial Times că Parisul poartă discuții cu oficialii germani în încercarea de a alinia doctrina Berlinului privind utilizarea armelor capabile să lanseze așa-numitele „lovituri de precizie la adâncime” cu strategia nucleară a Franței.
Un oficial francez a declarat pentru sursa citată că în cazul în care se lansează un atac asupra unei ținte rusești cu o armă convențională, este posibil ca răspunsul să fie unul nuclear.
„Dacă rușii nu înțeleg corect semnalul, s-ar putea ajunge la pragul nuclear fără să ne dăm seama”, a spus oficialul francez pentru Financial Times.
Informația vine în contextul în care Berlinul achiziționează și dezvoltă o serie de rachete lansate de la sol, cu raze de acțiune care depășesc și 2.000 de kilometri, care ar permite forțelor sale armate să lovească ținte aflate adânc în teritoriul Rusiei. Din acest motiv, au apărut întrebări cu privire la momentul și modul în care acestea ar fi utilizate astfel de arme, precum și la tipul de reacție pe care l-ar provoca din partea Kremlinului.
Un înalt oficial german a afirmat pentru Financial Times că Berlinul „nu ar putea fi mai de acord” cu faptul că capitalele europene au nevoie de „o doctrină comună și o înțelegere comună cu privire la scara de escaladare”. El a subliniat faptul că Germania a fost cea care a inițiat, în urmă cu trei ani, discuția privind necesitatea consolidării mijloacelor convenționale de descurajare împotriva Rusiei.
„Achiziționarea acestor capacități DPS trebuia neapărat să fie însoțită de o înțelegere comună privind modul de desfășurare a acestora. Acest lucru a fost clar încă de la început”, a spus oficialul pentru sursa citată.
Dezbaterea privind armele cu rază lungă de acțiune evidențiază tensiunile generate de decizia Germaniei de a-și asuma un rol de lider în domeniul apărării și securității europene, o schimbare de poziție față de cea adoptată după cel de-al Doilea Război Mondial.