„S-ar putea ajunge la pragul nuclear”. Franța avertizează Germania privind folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune în cazul unui conflict cu Rusia

Franța pune presiune pe Germania să definească modul în care țara ar utiliza rachetele cu rază lungă de acțiune în scenariul unui conflict cu Rusia, avertizând că în caz contrar, există riscul ca Europa să fie atrasă accidental într-un război nuclear.

Șase persoane au declarat pentru Financial Times că Parisul poartă discuții cu oficialii germani în încercarea de a alinia doctrina Berlinului privind utilizarea armelor capabile să lanseze așa-numitele „lovituri de precizie la adâncime” cu strategia nucleară a Franței.

Un oficial francez a declarat pentru sursa citată că în cazul în care se lansează un atac asupra unei ținte rusești cu o armă convențională, este posibil ca răspunsul să fie unul nuclear.

„Dacă rușii nu înțeleg corect semnalul, s-ar putea ajunge la pragul nuclear fără să ne dăm seama”, a spus oficialul francez pentru Financial Times.

Ce planuri are Berlinul

Informația vine în contextul în care Berlinul achiziționează și dezvoltă o serie de rachete lansate de la sol, cu raze de acțiune care depășesc și 2.000 de kilometri, care ar permite forțelor sale armate să lovească ținte aflate adânc în teritoriul Rusiei. Din acest motiv, au apărut întrebări cu privire la momentul și modul în care acestea ar fi utilizate astfel de arme, precum și la tipul de reacție pe care l-ar provoca din partea Kremlinului.