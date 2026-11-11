Prima grevă a muncitorilor din Spania din ultimii 14 ani: problema locuințelor adâncește nemulțumirile

Lucrătorii spanioli s-au adunat miercuri, după ce au intrat în grevă generală, și se pregătesc pentru protestele de amploare pe care le-au anunțat. Grupurile de greviști se organizează în Spania, în timp ce liderii politici se pregătesc de alegerile anticipate, care au loc în mai puțin de trei săptămâni.

Reuters relatează că este prima grevă generală din ultimii ani, de când muncitorii au încetat lucrul în 2014, împotriva măsurilor de austeritate impuse atunci în timpul crizei datoriilor din zona euro.

Cine a inițiat greva generală

Manifestațiile sunt susținute de cele mai mari două sindicate din Spania, UGT și CCOO, care reprezintă peste un milion de muncitori, dar și asociațiile de chiriași nemulțumiți de creșterea chiriilor și de evacuări.

Premierul Pedro Sanchez speră să profite de nemulțumirea alegătorilor cu privire la problema locuințelor și sa o valorizeze în cadrul alegerilor din 29 noiembrie. Șeful executivului spaniol își dorește mai puțină atenție îndreptată de către cetățeni pe problema corupției din cercul său apropiat, apărută după scandalul accidentului feroviar de luna trecută.

Până în prezent, Parditul Socialist pe care îl conduce se află încă în urmă, în cele mai recente sondaje.

Cum se poziționează sindicatele

Liderii organizațiilor sindicale au declarat pentru Reuters că participarea la grevă a fost inegală pe teritoriul Spaniei, iar cel mai puternic sprijin a fost înregistrat în regiunile de coastă, acolo unde sunt și cele mai mari presiuni cauzate de criza imobiliară.

În Madrid, de exemplu, protestatarii au scos pe străzi containere mari de reciclare pentru a bloca traficul. În același timp, în Barcelona, mai multe magazine și-au închis porțile și s-au baricadat, pentru a preveni eventuale distrugeri.

Spania se confruntă în prezent cu un deficit de aproximativ 750.000 de locuințe. Numărul ar urma să crească la peste un milion până în 2028, estimează banca centrală.