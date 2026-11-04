Premierul Spaniei îi deleagă temporar Ministerul Transporturilor adjunctului său, după cele două accidente feroviare mortale

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat că ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, va prelua temporar și conducerea Ministerului Transporturilor, după demisia lui Oscar Puente. Decizia vine în urma a două accidente feroviare mortale produse în acest an, care au ridicat întrebări privind siguranța transportului feroviar din Spania, scrie Reuters.

Carlos Cuerpo va asigura interimatul la Ministerul Transporturilor, în timp ce își va păstra și responsabilitățile de la Ministerul Economiei. Anunțul a fost făcut de Pedro Sanchez, după ce Oscar Puente și-a prezentat demisia marți seara.

Demisia lui Puente vine într-un moment dificil pentru sistemul feroviar spaniol, după ce două accidente mortale au avut loc în acest an. Evenimentele au atras atenția asupra siguranței infrastructurii feroviare și au generat presiuni asupra autorităților pentru clarificarea circumstanțelor în care s-au produs tragediile.

Oscar Puente a ocupat funcția de ministru al Transporturilor în guvernul condus de Pedro Sanchez. Plecarea sa marchează o schimbare la nivelul conducerii ministerului, în contextul în care autoritățile trebuie să gestioneze consecințele accidentelor și să răspundă preocupărilor legate de siguranța călătorilor.

Carlos Cuerpo, care conduce Ministerul Economiei, va prelua atribuțiile de la Transporturi cu titlu provizoriu. Numirea sa nu reprezintă, deocamdată, o desemnare permanentă pentru conducerea ministerului.

Schimbarea are loc în contextul în care guvernul spaniol se confruntă cu presiuni după cele două accidente feroviare mortale. Autoritățile urmează să gestioneze atât activitatea curentă a ministerului, cât și situația generată de tragediile din sistemul feroviar.