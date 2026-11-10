Franța îl convoacă pe ambasadorul Iranului după atacul cibernetic asupra frigiderelor din supermarketuri

Ambasadorul Iranului a fost convocat marți în Franța, după ce Teheranul a fost acuzat că se află în spatele atacului cibernetic care a provocat defectarea frigiderelor din sute de supermarketuri.

„Convocarea ambasadorului iranian, anunțată ieri de ministru, a avut loc în această dimineață”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă, potrivit Reuters.

Într-o intervenție la FranceInfo, ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot a afirmat că țara va insista pentru impunerea de sancțiuni la nivelul UE ca răspuns la atacul cibernetic asupra sistemelor de refrigerare din mai multe supermarketuri.

Franța „nu va exclude nicio opțiune și va lua toate măsurile — inclusiv cele pe care s-ar putea să nu le dezvăluim public — pe care le considerăm proporționale și necesare pentru a descuraja orice alte atacuri”, a precizat Barrot, potrivit France24.

Franța acuză Iranul că se află în spatele atacului cibernetic care a afectat sistemele de refrigerare din supermarketuri

Luni, Franța a acuzat oficial Iranul că se află în spatele atacului cibernetic din luna octombrie, când temperatura din frigidere și congelatoare din mai multe supermarketuri din țară a crescut.

El a anunțat că vor fi consecințe pentru Iran.

„Datorită muncii remarcabile a departamentelor guvernamentale, pot confirma că responsabilitatea pentru acest atac revine Gărzii Revoluționare Iraniene. Vom impune sancțiuni la nivel european împotriva celor responsabili”, a declarat Barrot luni jurnaliștilor, în cadrul unei reuniuni a G7 la Paris, potrivit POLITICO.

În replică, ministerul Afacerilor Externe al Iranului a respins ca fiind „nefondate și ostile” acuzațiile potrivit cărora Garda Revoluționară ar fi în spatele atacurilor.