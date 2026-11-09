Franța acuză Iranul că se află în spatele atacului cibernetic care a afectat sistemele de refrigerare din supermarketuri: „Vom impune sancțiuni”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat luni că Iranul se află în spatele atacului cibernetic produs luna trecută asupra frigiderelor și congelatoarelor din mai multe supermarketuri din țară, când temperatura acestora a crescut neobișnuit de mult. El a anunțat că vor fi consecințe pentru Iran.
„Datorită muncii remarcabile a departamentelor guvernamentale, pot confirma că responsabilitatea pentru acest atac revine Gărzii Revoluționare Iraniene. Vom impune sancțiuni la nivel european împotriva celor responsabili”, a declarat Barrot luni jurnaliștilor, în cadrul unei reuniuni a G7 la Paris, potrivit POLITICO.
Barrot a precizat că 700 de puncte de distribuție a produselor alimentare din Franța au fost afectate de atacul cibernetic din luna octombrie.
Totodată, potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului francez de Externe, ancheta a stabiit că unitatea cibernetică iraniană „Shahid Kaveh” s-a aflat în spatele atacului cibernetic.
„Atacatorii au preluat controlul de la distanță asupra echipamentelor prin intermediul interfețelor web pentru a declanșa cicluri anormale de dezghețare de durată nelimitată, dezactivând în același timp alertele de securitate ale senzorilor care ar fi trebuit să se activeze odată ce se depășea o anumită temperatură”, a adăugat oficialul francez.
În urmă cu câteva zile, frigidere și congelatoare din zeci de supermarketuri din șapte țări au fost ținta unor atacuri cibernetice, în urma cărora temperatura acestora a crescut. Unii comercianți au menționat că temperaturile din frigidere au crescut brusc până la 50 de grade Celsius.
În unele cazuri, magazinele au fost nevoite să retragă de la vânzare produsele afectate.
Astfel de incidente au avut loc în Germania, Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Regatul Unit, România, Olanda şi Suedia.