Franța acuză Iranul că se află în spatele atacului cibernetic care a afectat sistemele de refrigerare din supermarketuri: „Vom impune sancțiuni”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat luni că Iranul se află în spatele atacului cibernetic produs luna trecută asupra frigiderelor și congelatoarelor din mai multe supermarketuri din țară, când temperatura acestora a crescut neobișnuit de mult. El a anunțat că vor fi consecințe pentru Iran.

„Datorită muncii remarcabile a departamentelor guvernamentale, pot confirma că responsabilitatea pentru acest atac revine Gărzii Revoluționare Iraniene. Vom impune sancțiuni la nivel european împotriva celor responsabili”, a declarat Barrot luni jurnaliștilor, în cadrul unei reuniuni a G7 la Paris, potrivit POLITICO.

Barrot a precizat că 700 de puncte de distribuție a produselor alimentare din Franța au fost afectate de atacul cibernetic din luna octombrie.

Totodată, potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului francez de Externe, ancheta a stabiit că unitatea cibernetică iraniană „Shahid Kaveh” s-a aflat în spatele atacului cibernetic.