„Atacurile cibernetice repetate, extrem de îngrijorătoare”. Reacția UE după ce frigiderele supermarketurilor din 7 țări au fost vizate de hackeri

Comisia Europeană va investiga atacurile cibernetice produse în noaptea de duminică spre luni în mai multe supermarketuri din șapte țări europene, în urma cărora temperatura frigiderelor și congelatoarelor a crescut.

De asemenea, Comisia Europeană va evalua gradul de pregătire al supermarketurilor în fața unor astfel de atacuri, iar subiectul va fi discutat la următoarea reuniune a Colegiului de Securitate al Comisiei. Anunțul a fost făcut de comisarul UE pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, într-o reacție pentru POLITICO.

„Lanțul de aprovizionare alimentar al Europei trebuie să fie pregătit pentru amenințări noi și în continuă evoluție. Atacurile cibernetice repetate asupra supermarketurilor sunt extrem de îngrijorătoare, provocând pierderi economice pentru comercianții cu amănuntul și rafturi goale pentru consumatori”, a afirmat Hansen pentru sursa citată.

Comisarul a subliniat că securitatea alimentară a Europei nu este în pericol, însă a atras atenția asupra faptului că incidentele au scos la iveală vulnerabilități în lanțul de aprovizionare cu alimente.

„Acestea reprezintă o încercare deliberată de a perturba lanțul nostru de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor în acesta — un avertisment pe care trebuie să îl luăm în serios”, a mai spus Hansen.

Ce este Colegiul de Securitate al Comisiei

Înființat în martie 2025, Colegiul de Securitate al Comisiei le permite comisarilor să analizeze atacurile dincolo de impactul lor imediat asupra comercianților cu amănuntul, mai ales în contextul vulnerabilității Europei față de războiul hibrid. Colegiul de Securitate este prezidat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar la reuniune participă toți comisarii săi.

De asemenea, Colegiul de Securitate se reunește periodic, separat de ședințele săptămânale obișnuite ale Comisiei.

Hackerii au preluat controlul frigiderelor din zeci de supermarketuri europene

Reacția acestuia vine după ce în cursul nopții de duminică spre luni, zeci de supermarketuri din întreaga Europă au semnalat întreruperi ale sistemelor lor de refrigerare și congelare.

Concret, temperatura frigiderelor și congelatoarelor a crescut. Astfel de incidente au fost semnalate în cel puțin șapte țări ale UE — Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Finlanda, Țările de Jos și Estonia. Unii comercianți cu amănuntul au menționat că temperaturile din frigidere au crescut brusc până la 50 de grade Celsius, notează POLITICO.

Aceste atacuri cibernetice asupra frigiderelor și congelatoarelor din zeci de supermarketuri vin după ce în luna octombrie au avut loc alte atacuri similare în Franța. La acel moment, hackerii par să fi manipulat de la distanță sistemele de refrigerare prin activarea mecanismelor de dezghețare.

Stephan Moelans, directorul companiei belgiene Sabcobel, specializată în echipamente de refrigerare, a declarat pentru agenția Belga faptul că această funcție este folosită în mod normal pentru eliminarea gheții, însă activarea necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii și compromiterea alimentelor.