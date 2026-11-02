Ucraina și Rusia, lovite de atacuri cibernetice după încheierea armistițiului

Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a raportat că aplicația sa mobilă, utilizată pentru a alerta publicul cu privire la atacurile dronelor ucrainene și alte amenințări, a fost ținta unui „atac cibernetic masiv”, potrivit Le Figaro.

Acest atac le-a permis autorilor săi să „răspândească informații false publicului”, a scris ministerul pe Telegram, adăugând că se lucrează la „ corectarea vulnerabilității aplicației mobile și la restabilirea funcționării sale normale”.

Cu câteva ore mai devreme, Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că aplicația oficială utilizată la nivel național pentru a oferi alerte în timp real despre amenințările cu atacuri aeriene rusești, pe regiuni, districte sau localități, a fost atacată prin hacking. Rusia nu a identificat imediat cine este responsabil pentru atacul cibernetic asupra aplicației sale, în timp ce Centrul Ucrainean pentru Comunicații Strategice (Spravdi) a atribuit Rusiei atacul cibernetic asupra propriei aplicații.

„Acest lucru este evident prin apariția mai multor alerte neobișnuite. În plus, un mesaj în limba rusă menționează «Orechnik» , o rachetă rusească”, a indicat Spravdi într-o postare pe platforma X care prezintă o captură de ecran a mesajelor din aplicație, inclusiv rapoarte despre o amenințare reprezentată de radiații nucleare și amenințări chimice.

Armistițiul a expirat

Aceste atacuri cibernetice vin în contextul expirării duminică seara a unui armistițiu de șase zile la Olechky. Încetarea ostilităților a permis evacuarea locuitorilor din acest oraș situat pe linia frontului în regiunea Herson, cu acces minat, aflat sub foc încrucișat al dronelor rusești și ucrainene și afectat de luni de zile de lipsuri severe.

Acesta este cel mai lung armistițiu de la începutul invaziei ruse la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Nici Kievul, nici Moscova nu au raportat vreo încălcare a acordului, spre deosebire de alte armistițiu parțiale, în special în timpul Paștelui ortodox.