Ministrul polonez de Externe cere un armistițiu rapid în Marea Neagră pentru reluarea transporturilor de cereale

„Am susținut că trebuie să acționăm rapid, deoarece oamenii din Sudul Global au nevoie de aceste cereale”, le-a declarat Sikorski jurnaliștilor, în timpul unei reuniuni de două zile a miniștrilor de Externe din Grupul G20, desfășurată la Atlanta, potrivit Reuters.

Declarațiile vin pe fondul unei serii de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei.

Sikorski, invitat să participe la reuniune de Statele Unite, țara gazdă, a declarat că Ucraina trebuie să fie implicată în orice demers menit să pună capăt invaziei ruse, aflată în al cincilea an. El a adăugat că Europa are, la rândul său, „atuuri” în această chestiune și trebuie să participe la negocieri.

Ministrul polonez a cerut, de asemenea, o „încheiere echitabilă” a războiului din Ucraina înainte ca Rusiei să i se permită să își vândă din nou produsele energetice în Europa, care reprezenta în trecut cea mai profitabilă piață pentru Moscova.

Washingtonul susține aderarea Poloniei la G20. Moscova se opune

Statele Unite, care dețin în acest an președinția prin rotație a G20, au propus ca Polonia să devină membru cu drepturi depline al grupului. Sikorski a salutat inițiativa și a precizat că a discutat despre aceasta cu reprezentanții mai multor state membre G20.

Oficialii occidentali susțin însă că ar putea dura ani până când Polonia va fi acceptată ca membru cu drepturi depline, având în vedere opoziția Rusiei și faptul că deciziile în cadrul G20 trebuie adoptate prin consens.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că invitarea Poloniei la reuniunile G20 este contraproductivă.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Polonia merită să devină membru cu drepturi depline al G20.

„Președintele Donald Trump consideră că succesul economic al Poloniei și influența sa tot mai mare la nivel global reprezintă exact ceea ce G20 are nevoie pentru a aborda marile provocări economice cu care ne confruntăm cu toții”, a declarat Rubio.

Sikorski le-a mai spus jurnaliștilor că Regatul Unit, care va prelua anul viitor președinția G20, l-a invitat deja pe premierul polonez Donald Tusk să participe la summitul liderilor din 2027, programat să aibă loc la Manchester, în Anglia.