O femeie în vârstă de 102 ani a fost programată la medicul oftalmolog peste 16 luni

O femeie în vârstă de 102 ani din Italia, care se confruntă cu probleme de vedere, a primit o programare la oftalmolog peste un an și patru luni. Inițial, fiul nu a observat că pe programare scria anul 2027.

El a crezut că programarea era făcută pentru o perioadă de patru luni. După ce au aflat adevărul, rudele s-au declarat indignate.

Situația absurdă s-a produs în provincia Ferrara. Femeia a împlinit 102 ani pe 24 septembrie 2026. În ciuda vârstei înaintate, bătrâna locuiește singură și continuă să se ocupe de gospodărie fără ajutor.

Recent, ea a început să aibă dificultăți de vedere, în special atunci când citește, motiv pentru care s-a adresat medicului de familie pentru a obține o trimitere la oftalmolog.

Cazul bătrânei a readus în discuție problema timpilor mari de așteptare pentru consultațiile și investigațiile medicale efectuate prin sistemul public de sănătate din Italia. Continuarea pe Mediafax Italia.