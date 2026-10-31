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VIDEO | Ce l-ar întreba rectorul Universității din București pe ChatGPT dacă ar deveni profesor universitar

Ce l-ar întreba rectorul Universității din București pe ChatGPT dacă inteligența artificială ar deveni profesor universitar? Marian Preda răspunde fără să aleagă o întrebare despre cunoaștere sau tehnologie. Este una dintre provocările interviului de tip Ping-Pong Mediafax, în care rectorul vorbește despre educație, pune sub semnul întrebării modul în care sunt finanțate universitățile din România și explică de ce competența, empatia și gândirea critică ar trebui să conteze mai mult în mediul academic.
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Iñaki Bratosin
31 oct. 2026, 10:00, Social
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Rector al Universității din București, profesor și doctor în sociologie, Marian Preda are un parcurs academic care include și studii de inginerie mecanică, precum și un Executive MBA la Tiffin University din Statele Unite. În dialog, acesta explică de ce respinge ideea că tinerii de astăzi ar fi mai slabi decât generația părinților lor, vorbește despre nepotismul din universități și despre personalitățile publice pe care le-ar trimite din nou la cursuri. Printre propunerile sale se numără introducerea gândirii critice ca disciplină obligatorie în toate universitățile din România.

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Nicușor Dan, Grindeanu și Simion, trimiși la cursuri de Marian Preda

Rectorul Universității din București le-ar recomanda celor trei lideri politici discipline diferite, de la inteligență emoțională și echitate până la istoria mișcării legionare și a totalitarismelor. În opinia sa, tinerii de astăzi nu sunt mai slabi decât generația părinților lor, iar David Popovici este un exemplu relevant pentru cei care cred că facultatea nu le folosește la nimic.

Ion Țiriac, David Popovici și Andrei Pleșu, invitați la catedră

Marian Preda ar invita trei personalități cu experiențe diferite să le vorbească studenților Universității din București. Pe lângă omul de afaceri Ion Țiriac și înotătorul David Popovici, care este student al instituției, rectorul l-a nominalizat pe Andrei Pleșu, fost profesor al universității. Profesorul vrea ca studenții să învețe și din experiența lor.

Marian Preda cere schimbarea finanțării universităților

Rectorul critică sistemul actual, pe care îl consideră profund incorect, deoarece dezavantajează instituțiile performante și menține în funcțiune universități care, în opinia sa, nu ar trebui să existe în această formă. Totodată, susține eliminarea nepotismului din mediul academic și promovarea internaționalizării universităților.

ChatGPT, profesor universitar?

Întrebat ce l-ar întreba pe ChatGPT dacă ar deveni profesor universitar, Marian Preda răspunde „Iubești pe cineva?”. Profesorul subliniază că accesul la informație nu înseamnă automat înțelegere și susține introducerea gândirii critice ca disciplină obligatorie în toate universitățile din România. Pentru rector, adevărata miză a educației rămâne capacitatea de a înțelege, nu doar de a acumula informații.

 

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