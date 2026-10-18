VIDEO | Florina Presadă: De ce sunt atât de mulți oameni săraci într-o țară care este la apogeul dezvoltării sale?

Fostă senatoare USR și actuală vicepreședintă a Partidului SENS, Florina Presadă vorbește despre principiile la care nu ar renunța niciodată, despre luptele care merită duse chiar și atunci când șansele de câștig sunt mici și despre activismul care presupune mult mai mult decât proteste și petiții. Experiența din Parlament i-a arătat că reprezentarea politică înseamnă și să faci auzite vocile celor pe care majoritatea nu vrea să-i asculte

„Nu mă văd în echipă cu cei care promovează ura”

Florina Presadă spune că nu s-ar alătura niciodată unor politicieni care caută câștig electoral prin învrăjbirea oamenilor sau care neagă drepturile fundamentale. În schimb, își vede colegii din SENS în viitoare funcții de conducere și îi nominalizează pe Roxana Păduraru, Oana Chirilă, Attila Marton, Cristian Bololoi și Ana Ciceală, despre care consideră că ar putea ocupa funcții ministeriale. Pentru ea, diferența o fac principiile și felul în care acestea se reflectă în acțiunile politice.

Ce le spune celor dezamăgiți de partide

Vicepreședinta SENS descrie partidul drept o comunitate în care empatia, solidaritatea, diversitatea și egalitatea de șanse nu ar trebui să rămână simple principii declarate. Ea amintește că formațiunea a introdus în statut paritatea de gen pentru funcțiile de conducere și principiul „un om, o funcție”, cu scopul de a evita concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane. Printre obiectivele pe care le susține se numără un trai decent din muncă, egalitatea în fața legii și accesul la energie curată și accesibilă.

„Ce o să zică lumea?”

Presadă consideră că presiunea socială îi determină pe mulți oameni să acționeze în funcție de așteptările celorlalți, nu de propriile nevoi și dorințe. Ea atrage atenția că teama de judecata celor din jur poate avea consecințe grave, inclusiv în cazul victimelor agresiunilor sexuale care ezită să reclame abuzurile la poliție. În opinia sa, acest reflex dăunează atât societății, cât și oamenilor la nivel individual. Renunțarea la această teamă ar permite mai multor persoane să ia decizii în acord cu propriile convingeri.