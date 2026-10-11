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VIDEO | Ambasadoarea Finlandei, despre secretul fericirii: Suntem mulțumiți cu ceea ce avem

Leena Anneli Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România și Republica Moldova, vorbește în exclusivitate pentru Mediafax despre liniște, încredere, educație și influența unei țări mici, dar și despre ce ar putea învăța Europa de la Finlanda. Diplomata ne-a deschis ușa reședinței sale de la București și ne-a povestit despre tradiții finlandeze, gastronomie și lucrurile care fac Finlanda diferită.
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Iñaki Bratosin
11 oct. 2026, 10:00, Politic
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Într-un nou interviu Ping-Pong, ambasadoarea Finlandei răspunde unor întrebări despre țara sa și despre relația cu România. De la primul cuvânt românesc pe care l-a învățat până la tradiția de a ieși din saună și de a se tăvăli prin zăpadă, Leena Anneli Liukkonen vorbește despre lucrurile care definesc societatea finlandeză.

Trei cuvinte pentru Finlanda

Natură, încredere și combaterea corupției. Acestea sunt cele trei repere pe care ambasadoarea le alege atunci când este rugată să descrie Finlanda în doar câteva cuvinte. În spatele acestei alegeri se află și o anumită imagine despre felul în care funcționează societatea finlandeză. Pentru ambasadoare, toate trei au un rol important în identitatea Finlandei.

Secretul fericirii

Finlanda este cunoscută pentru nivelurile ridicate de fericire raportate în clasamente internaționale. Pentru ambasadoare, explicația este mai simplă decât pare, finlandezii sunt mulțumiți cu ceea ce au. Nu este vorba, în răspunsul ei, despre o rețetă complicată. Ideea este mai degrabă să apreciezi ceea ce ai deja.

Ce predau profesorii finlandezi

Un lucru pe care profesorii finlandezi îl fac și pe care, spune ambasadoarea, alți profesori l-au uitat este să-i învețe pe copii să pună întrebări. Același sfat îl oferă și tinerilor care își doresc o carieră diplomatică. Aceeași idee apare, așadar, atât în școală, cât și în diplomație. Pentru un viitor diplomat, curiozitatea poate fi la fel de importantă ca pregătirea.

Carne de ren sau mămăligă?

La una dintre cele mai rapide alegeri din Ping-Pong, ambasadoarea nu stă pe gânduri. Între carne de ren și mămăligă, alege carnea de ren. Preferința pentru sofisticatul preparatul finlandez vine fără nicio ezitare. De data aceasta, gustul de acasă câștigă în fața celui românesc.

La o bere

La final, ambasadoarea spune că și-ar dori ca oamenii să rămână cu sentimentul că au fost încurajați și inspirați după ce ea a părăsit încăperea. Este felul în care își dorește să fie ținută minte munca sa. Un dialog imaginat în care tăcerea spune aproape totul.

 

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