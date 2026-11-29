Primii ani i-a petrecut la Craiova, cu mama și bunicii, între străzile orașului și zilele de la țară.

La 6 ani, drumul spre Italia nu a fost pentru el o despărțire, ci o reîntregire. „Sosirea în Italia mi-a oferit, în sfârșit, posibilitatea de a-l avea pe tatăl meu aproape în fiecare zi și de a trăi împreună, ca o familie”, povestește el.

Greul, spune, l-au dus părinții, care au luat totul de la zero. „O mare parte din ceea ce sunt astăzi li se datorează lor.”

Nu și-a ascuns niciodată originea. Singurele atacuri pentru că e român au venit de la adversarii politici, nu de la italieni.

Crăciunul îl petrece „mai degrabă ca la Craiova”, cu sarmale, colinde și multă lume la masă.

Visul lui este o fermă la țară, unde să regăsească liniștea copilăriei de la bunici. I-ar plăcea să fie în România.