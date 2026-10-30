Kelemen Hunor: Lipsa controlului parlamentar asupra serviciilor de informații alimentează teoriile conspirației

Kelemen Hunor a spus vineri seara, la B1 TV, că nu poate confirma eventuale implicări ale serviciilor în viața politică, în formarea și dărâmarea Guvernelor, dar admite că lipsa unui control parlamentar riguros naște suspiciuni.

„Nu pot confirma, dar problema care e, nu există un control parlamentar cum ar trebui să fie și atunci se nasc legende urbane, se nasc teorii conspiraționiste”, a spus liderul UDMR.

El admite că un serviciu de informații nu poate fi transparent în totalitate, dar spune că „un control parlamentar te ajută enorm de mult să ai mai multă încredere în aceste instituții”.

Kelemen Hunor: Raportele nu au fost dezbătute în Parlament de ani de zile

Kelemen Hunor a atras atenția că rapoartele serviciilor nu au fost dezbătute în parlament de ani de zile: „Sunt închise undeva și nu se dezbat”.

Liderul UDMR a vorbit și de raportul anulării alegerilor din 2024. „Nu există acel raport de care toată lumea se vorbește și toată lumea așteaptă acel raport. Lipsa acelui raport și a dezbaterii în Parlament cresc enorm de mult gradul de neîncredere”.

Președintele UDMR a precizat că nu a discutat cu președintele României despre numirile la conducerea SRI și că nu a avut discuții cu reprezentanții serviciilor despre formarea majorităților sau a Guvernului.